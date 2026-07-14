El gremio ATE pidió que el Gobierno decrete un asueto administrativo por el partido entre Argentina e Inglaterra

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó al Gobierno nacional que decrete un asueto administrativo a partir de las 12 del mediodía de este miércoles 15 de julio para que los empleados de la administración pública nacional puedan seguir el partido entre la Selección argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026.

A saber, el pedido fue presentado formalmente ante el presidente Javier Milei y alcanza a los trabajadores de la Administración Central, los organismos descentralizados, los entes públicos, las empresas y las sociedades del Estado. De este modo, el sindicato propuso que la medida se implemente sin afectar la prestación de los servicios esenciales, mediante guardias mínimas para atender urgencias y emergencias.

Desde la nota enviada al Poder Ejecutivo, ATE reclamó que el cese de actividades comience al mediodía para que los trabajadores puedan reunirse con sus familias y seguir el encuentro, programado para las 16 (hora argentina).

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ATE pidió un asueto administrativo para que los empleados públicos puedan ver el Argentina-Inglaterra

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La solicitud fue fundamentada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo que el partido entre Argentina e Inglaterra "supera el marco estrictamente deportivo" y representa "un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país", en referencia al significado que esa rivalidad tiene para gran parte de la sociedad.

A partir del sindicato, el Estado nacional debería acompañar la relevancia de la jornada, del mismo modo que ocurre en otras fechas especiales, garantizando únicamente el funcionamiento de los servicios indispensables.

Luego, ATE señaló que distintas instituciones públicas y privadas ya comenzaron a reorganizar sus actividades para facilitar que trabajadores y estudiantes puedan seguir el partido.

Además, recordó que durante este Mundial varias administraciones adoptaron medidas similares. Entre los antecedentes mencionó el feriado dispuesto por Paraguay luego de la clasificación de su selección a los octavos de final y los asuetos o permisos especiales otorgados en provincias argentinas.

Destacó que Jujuy decretó asueto administrativo y escolar para el partido frente a Egipto por los octavos de final, mientras que La Rioja y San Juan autorizaron a parte del personal estatal a retirarse antes de finalizar la jornada laboral.

Qué respondió el Gobierno

El Gobierno nacional no informó si hará lugar al pedido formulado por ATE ni anunció un asueto para la Administración Pública Nacional. Sin embargo, en caso de ser aceptada la solicitud, la medida alcanzaría exclusivamente a los organismos del Estado nacional y no implicaría un feriado general para el resto de los trabajadores.

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MV