España cuestiona a Mariano Rajoy por sus dichos sobre Francia: "Racistas, irresponsables e impropios"

La tensión política se coló en la previa de la semifinal del Mundial que enfrentará a España y Francia en Estados Unidos y, a pocas horas del partido, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a criticar al expresidente español Mariano Rajoy por las declaraciones que realizó sobre el seleccionado francés y reclamó que ofrezca disculpas públicas. A pesar de la repercusión que generaron sus palabras, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, sostuvo este martes que le sorprende que "todavía no haya pedido disculpas" y calificó esas expresiones como "racistas, irresponsables e impropias de un expresidente".

A raíz de una columna de opinión publicada el pasado viernes en el diario digital El Debate, Mariano Rajoy sostuvo que la selección francesa juega "sin franceses", una frase que fue interpretada como una crítica al origen de varios futbolistas del plantel dirigido por Didier Deschamps. Declaraciones que provocaron un amplio rechazo político y mediático en ambos países y reavivaron el debate sobre la inmigración, la identidad nacional y la diversidad en el deporte.

Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz fue consultada sobre las imágenes del desfile militar en París, donde Pedro Sánchez saludó al primer ministro francés, Sébastien Lecornu. Algunos medios interpretaron que el presidente español hacía referencia al episodio cuando aseguró sentirse avergonzado por las palabras de Rajoy.

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Pedro Sánchez cuestionó públicamente las declaraciones de Mariano Rajoy

La ministra aclaró que no había visto esas imágenes, pero recordó que Sánchez ya expresó públicamente su rechazo a través de sus redes sociales y dejó en claro que esos comentarios "no representan" a la sociedad española. Al inicio de la conferencia, Saiz también envió un mensaje de apoyo a la selección española antes del encuentro ante Francia y destacó el papel del deporte como herramienta de integración.

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"La selección española es un orgullo", afirmó la funcionaria, quien sostuvo que cuando un equipo representa a un país "a través del talento, del compromiso y de la generosidad sobran los discursos que pretenden poner etiquetas a quienes lo hacen posible".

Además de ello, remarcó que "el fútbol es una de las grandes herramientas de integración", ya que tiene la capacidad de "derribar barreras, crear comunidad y hacer que millones de personas se reconozcan en un mismo proyecto". Finalmente, Saiz defendió la diversidad de la sociedad española y concluyó: "España es un país abierto, diverso y solidario. El fútbol son valores, es integración y es no al racismo".

MV