Quién es Iván Barton, el árbitro salvadoreño que hará historia en la semifinal entre Francia y España

El Mundial 2026 ingresó en su etapa de definición absoluta y los ojos del planeta no solo se posan sobre las grandes estrellas del balón, sino también sobre los encargados de impartir justicia. Para la trascendental semifinal de este martes entre Francia y España en el estadio de Arlington, la FIFA depositó su total confianza en el salvadoreño Iván Barton. A sus 35 años, el colegiado centroamericano asumirá el partido más importante de su carrera, consolidándose como un auténtico histórico del arbitraje en su región.

Su designación para este choque de potencias europeas no es una casualidad, sino el reflejo de una trayectoria internacional en constante ascenso que combina experiencia en múltiples continentes con una personalidad de hierro para aplicar el reglamento sin titubeos.

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El árbitro récord de Centroamérica y su perfil disciplinario

Con su presencia en el encuentro de este martes, Iván Arcides Barton Cisneros se convertirá de forma oficial en el árbitro centroamericano con más partidos dirigidos en la historia de la Copa del Mundo. De esta manera, superará la marca histórica de cinco encuentros mundialistas como juez central que ostentaba el guatemalteco Carlos Batres. Barton, quien ya había tenido una destacada labor en Qatar 2022 llegando hasta la instancia de octavos de final, suma con esta semifinal un total de cuatro partidos arbitrados en la presente edición de 2026, tras haber estado al mando de Turquía vs. Paraguay, Japón vs. Suecia y Suiza vs. Colombia.

Iván Arcides Barton Cisneros se convertirá de forma oficial en el árbitro centroamericano con más partidos dirigidos en la historia de las Copas del Mundo

El estilo de juego de Barton se identifica de manera clara por su carácter y su firmeza inquebrantable en jugadas determinantes. A lo largo de sus más de 300 partidos oficiales en el plano profesional, el salvadoreño ha construido una estadística sumamente rigurosa: acumula más de 1.400 tarjetas amarillas mostradas y un total de 86 expulsiones directas. Esta estricta aplicación de las normas le ha valido el respeto internacional para ser convocado de manera recurrente a eventos de máxima exigencia.

Experiencia global y el hito de estrenar la "Ley Vinicius"

El currículum de Barton demuestra un rodaje pocas veces visto. Además de impartir justicia en los torneos principales de la Concacaf (como la Copa Oro y la Liga de Naciones), su silbato ha sonado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Leagues Cup, la Liga de Campeones de la Concacaf y dos ediciones del Mundial de Clubes de la FIFA (2022 y 2025). Asimismo, desde agosto de 2023, se desempeña activamente de forma regular en la exigente Liga Profesional Saudí, lo que le otorgó un roce diario con figuras internacionales de primer orden.

Sin embargo, el episodio que marcó su nombre a fuego en la historia de este Mundial 2026 ocurrió durante la fase de grupos, en el partido entre Turquía y Paraguay. En aquella oportunidad, Barton se convirtió en el primer árbitro en la historia del fútbol en aplicar la flamante "Ley Vinicius".

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Apoyado por la revisión del VAR, el salvadoreño expulsó con tarjeta roja directa al futbolista paraguayo Miguel Almirón por haberse tapado la boca al dirigirse a un rival. Esta histórica resolución sentó un precedente disciplinario inédito en el deporte mundial y ratificó que a Barton no le tiembla el pulso ante los nuevos desafíos reglamentarios, una cualidad clave para controlar las pulsaciones de una semifinal del mundo.

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