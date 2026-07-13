Del campeón al eliminado en fase de grupos: cuánto dinero recibirá cada selección en el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo quedará en la historia por ser el primero con 48 selecciones, sino también por el récord de dinero que repartirá la FIFA. El equipo que se consagre campeón recibirá un premio de US$ 50 millones, la cifra más alta otorgada en la historia de la Copa del Mundo.

Además del premio para el ganador, todas las selecciones participantes percibirán ingresos de acuerdo con la instancia que alcancen en el certamen. Incluso los equipos eliminados en la fase de grupos tendrán garantizado un importante ingreso económico por su participación.

Cuánto dinero recibirá cada selección en el Mundial 2026

Las selecciones que finalicen entre los puestos 33 y 48, es decir, aquellas que queden eliminadas en la fase de grupos, recibirán US$ 9 millones en concepto de premio deportivo. A esa cifra se sumarán US$ 1,5 millones destinados a la preparación para el torneo, por lo que cada federación tendrá asegurado un mínimo de US$ 10,5 millones.

Los equipos que finalicen entre los puestos 17 y 32, correspondientes a quienes superen la primera fase pero no avancen más allá de esa instancia, obtendrán un premio de US$ 11 millones.

Por su parte, las selecciones que alcancen los octavos de final (puestos 9 al 16) recibirán US$ 15 millones, un monto que representa US$ 2 millones más que el entregado en el Mundial de Qatar 2022.

Los premios para cuartos de final, semifinales y la final

Los equipos que lleguen a los cuartos de final (puestos 5 al 8) obtendrán US$ 19 millones. Sumando el dinero destinado a la preparación, cada uno de esos seleccionados habrá acumulado al menos US$ 20,5 millones.

En tanto, el cuarto puesto recibirá US$ 27 millones, mientras que el equipo que finalice en el tercer lugar embolsará US$ 29 millones.

El subcampeón obtendrá un premio de US$ 33 millones, una cifra que, aun siendo millonaria, quedará muy por debajo del monto destinado al ganador.

El campeón del Mundial 2026 cobrará un premio histórico

La gran novedad de esta edición será el premio reservado para el campeón. La selección que levante la Copa del Mundo recibirá US$ 50 millones, el mayor incentivo económico entregado por la FIFA en la historia de los Mundiales.

La diferencia entre el primer y el segundo puesto será de US$ 17 millones, ya que el campeón cobrará US$ 50 millones frente a los US$ 33 millones que recibirá el subcampeón.

Con estos premios récord, el Mundial 2026 no solo marcará un cambio por la cantidad de selecciones participantes, sino también por el fuerte incremento de los ingresos que percibirán las federaciones de todo el mundo.