Subtes de Buenos Aires: proponen desarrollar estaciones con comercios y edificios para generar ingresos permanentes

El debate sobre el destino de los terrenos ubicados sobre las estaciones de subte volvió a instalarse tras la venta de predios estratégicos en avenidas como Santa Fe. Para el arquitecto y urbanista Andrés Borthagaray, la política de desprenderse de esos inmuebles representa una oportunidad desaprovechada para fortalecer el transporte público y obtener ingresos sostenibles. "Creo que hay una oportunidad cuando arriba de una estación de subte tenemos la posibilidad de seguirla en altura y que haya una actividad combinada, que sea comercial, sea gastronómica, sea algo que le dé animación y que le dé una fuente de ingreso permanente al subte."

El especialista explicó que la situación jurídica de los terrenos varía según el trazado de cada línea. Mientras algunas estaciones requirieron expropiaciones por emerger a la superficie, en otros casos los túneles atraviesan predios privados sin necesidad de adquirirlos, una ventaja que diferencia al subte del sistema ferroviario de superficie.

Un modelo para financiar el transporte público

Borthagaray sostuvo que la Ciudad debería priorizar la administración de esos activos antes que su venta definitiva. En ese sentido, consideró que un esquema de alquiler y explotación comercial permitiría obtener mayores beneficios económicos a largo plazo.

"Creo que si podemos pensar en largo plazo conseguimos más ingresos si lo mantenemos dentro de la ciudad y se alquila y se administran los bienes como lo hacen en Tokio."

Aunque reconoció que la subasta de estos terrenos busca recaudar fondos, afirmó que existen alternativas más eficientes para potenciar el patrimonio público y mejorar el financiamiento del subte.

Estaciones integradas y una mejor experiencia para los usuarios

El urbanista explicó que los códigos urbanísticos permiten construir edificios en propiedad horizontal sobre algunos de estos terrenos, pero remarcó que el verdadero potencial está en desarrollar espacios integrados con comercios, gastronomía y servicios que acompañen el funcionamiento de las estaciones. "La ciudad, que siempre está buscando recursos para tener para el subte, podría pensarlo de otra manera."

Según indicó, este tipo de desarrollos contribuiría a mejorar la experiencia de los pasajeros, financiar el mantenimiento del sistema y aumentar la seguridad y la actividad en torno a las estaciones.

Además, señaló que existen ejemplos internacionales exitosos en ciudades como Tokio, San Pablo y México, donde las estaciones forman parte de complejos urbanos con múltiples usos. "El subte no se acaba cuando salís, sino que puede seguir, puede seguir en la superficie, puede seguir para arriba."

Para Borthagaray, avanzar hacia un modelo de integración urbana permitiría que las estaciones de Buenos Aires se conviertan en verdaderos centros de actividad, generando recursos permanentes para el sistema y revitalizando el espacio público.