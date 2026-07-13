Horacio Fazio advirtió por el nivel de desocupación: "Es la principal variable para medir la situación económica"

La consolidación política del Gobierno de Javier Milei encuentra, según Horacio Fazio, una explicación en la debilidad de sus adversarios. El filósofo y economista sostuvo que "hay una especie de desarticulación de la oposición", situación que impide construir una alternativa competitiva pese a las críticas que recibe la gestión oficial.

Fazio explicó que parte del respaldo al Presidente proviene de la integración política entre La Libertad Avanza y el PRO tras el balotaje de 2023. "Hoy es difícil separar, digamos, que no aparecen como dos fuerzas políticas distintas", afirmó, al señalar que figuras relevantes de ese espacio se incorporaron al Gobierno y hoy trabajan con el objetivo de lograr la reelección presidencial.

La oposición y el escenario electoral

El economista consideró que una porción importante del electorado acompañó a Milei más por rechazo al kirchnerismo que por adhesión plena al oficialismo. "Fue casi una especie de voto o acompañamiento negativo por negar la posibilidad del peronismo barra kirchnerismo", explicó, al recordar el contexto político que derivó en el triunfo del actual mandatario.

Además, destacó la estrategia política del oficialismo durante los últimos años. "No cabe duda de que hubo habilidad por parte de Milei barra asesores", remarcó, y agregó que esa capacidad permitió absorber apoyos de distintos sectores hasta consolidar un espacio donde "hoy es difícil diferenciar el PRO de La Libertad Avanza".

La desocupación, la variable que define la economía

Más allá de la discusión política, Fazio afirmó que el principal indicador para evaluar la realidad económica es el empleo. "La principal variable, sin lugar a dudas, es la desocupación", sostuvo, porque refleja el nivel de integración de la población al sistema económico.

En ese sentido, advirtió que "la desocupación ronda el 7%, más del 7% a nivel global", mientras que en el conurbano bonaerense se acerca al 10% e incluso supera los dos dígitos en algunos municipios. Para el especialista, este escenario resulta especialmente preocupante, aunque aclaró que la falta de una oposición articulada impide que ese malestar social se transforme en una alternativa política.

Finalmente, Fazio señaló que el crecimiento de sectores como la energía y la minería ofrece un respaldo económico para la administración de Milei, aunque puso en duda que sea suficiente para revertir los problemas estructurales del mercado laboral. "No sabemos si esto alcanza para neutralizar esos signos negativos que vemos fundamentalmente en la desocupación", concluyó.