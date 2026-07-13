Trabajo en plataformas: la cantidad de repartidores creció 900% en seis años por la crisis del empleo formal

El trabajo en plataformas digitales continúa creciendo en Argentina como consecuencia de la pérdida de empleo formal y la necesidad de generar ingresos. Según estimaciones del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), la cantidad de repartidores y choferes que operan en aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, Rappi y PedidosYa pasó de unos 100.000 trabajadores en 2020 a más de un millón en la actualidad, lo que representa un incremento del 900% en apenas seis años.

Desde el sindicato explican que este crecimiento responde al papel de las plataformas como un "empleo refugio" en un contexto de crisis económica, caída de la actividad y dificultades para acceder a puestos registrados. La condición de trabajadores independientes y la ausencia de estadísticas oficiales impiden conocer con precisión la cantidad de personas que dependen de estas aplicaciones para generar ingresos.

Ingresos por debajo de la línea de pobreza

La tendencia coincide con un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, que identifica una transformación del mercado laboral hacia empleos de menor productividad, más informales y con menor nivel de protección social. Esta reconfiguración también se traduce en ingresos más bajos, especialmente entre quienes trabajan en el sector microinformal.

En ese escenario, SiTraRepA señala que algunos pedidos pagan desde $1.500 por entrega, lo que obliga a muchos repartidores a cumplir jornadas de hasta 12 horas diarias para alcanzar ingresos cercanos a $1.200.000 mensuales, una cifra que, según el gremio, permanece por debajo de la línea de pobreza.

Reclamos laborales y reforma

Otro de los puntos de conflicto es la situación laboral de quienes trabajan para las plataformas. La secretaria general de SiTraRepA, Belén D'Ambrosio, cuestionó el capítulo incorporado en la reforma laboral al considerar que mantiene a los repartidores bajo la figura de trabajadores independientes, pese a que, según sostiene, existe una relación de dependencia determinada por el funcionamiento del algoritmo que organiza y controla las tareas. El sindicato reclama el reconocimiento de derechos básicos como cobertura por accidentes de trabajo, salario mínimo y recibo de sueldo.

Endeudamiento en la economía de plataformas

A la precarización se suma un creciente proceso de endeudamiento. Datos del Banco Central muestran que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 aumentó un 177% la cantidad de trabajadores de plataformas que solicitaron créditos para invertir en herramientas de trabajo, mientras que el saldo promedio de financiamiento para monotributistas alcanzó los $900.000 al cierre de 2025.

Desde el BCRA explican que, en la economía de plataformas, el acceso al crédito se basa no solo en el historial financiero, sino también en variables como la antigüedad, la tasa de aceptación de viajes y las calificaciones otorgadas por los usuarios.

Sin embargo, el sindicato denuncia que las aplicaciones promueven activamente el endeudamiento mediante fintech vinculadas al sector. Según SiTraRepA, algunos préstamos para la compra de motocicletas implican cuotas semanales que, anualizadas, alcanzan tasas cercanas al 700%, una dinámica que, advierten, profundiza la dependencia económica y obliga a los trabajadores a extender sus jornadas para afrontar las deudas.