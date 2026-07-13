Argentina vs. Inglaterra: cuánto cuesta viajar a Atlanta para ver la semifinal

La victoria de la Selección argentina por 3 a 1 frente a Suiza aseguró el pase a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium. Como ocurrió en las fases anteriores, miles de hinchas buscan viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo de Lionel Messi, aunque el costo del viaje se incrementó de forma considerable en las últimas horas.

De acuerdo con los valores actuales del mercado, un viaje exprés desde Argentina demanda una inversión mínima de US$10.500 por persona, contemplando pasajes aéreos, alojamiento y una entrada adquirida mediante plataformas de reventa.

El costo de los vuelos y el hospedaje

El mayor gasto corresponde a los vuelos. Un pasaje con salida el martes 14 de julio y regreso el viernes 17 ronda los US$5.000, con al menos dos escalas. Además, los vuelos directos ya no presentan disponibilidad y muchas alternativas llegan a Atlanta pocas horas antes del comienzo del encuentro.

A este costo se suma el hospedaje. Una estadía de cuatro noches en un hotel de cuatro estrellas tiene un valor cercano a US$1.500 para dos personas, aunque las tarifas continúan ajustándose por el fuerte incremento de la demanda.

Entradas agotadas y reventa

Las entradas oficiales para el partido ya se encuentran agotadas en la plataforma de FIFA. Como consecuencia, la única opción disponible es la reventa oficial o sitios especializados, donde los tickets parten desde US$4.000 y podrían seguir aumentando conforme se acerque el encuentro.

Los especialistas del sector turístico advierten que la combinación entre la clasificación de Argentina y la limitada disponibilidad de vuelos y hospedajes explica el fuerte aumento de los precios. Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, señaló que cada avance de la Selección genera una nueva ola de reservas, impulsada por fanáticos que buscan vivir el Mundial desde las tribunas.

En la misma línea, Matías Mute, referente de Promociones Aéreas, sostuvo que el incremento tarifario es habitual en eventos deportivos de esta magnitud y recomendó considerar alternativas para reducir costos, como volar a Miami y luego realizar una conexión doméstica o alquilar un vehículo para llegar a la sede del partido.

Los premios económicos del Mundial

Mientras tanto, la expectativa crece tanto dentro como fuera de la cancha. Además del atractivo deportivo, el Mundial también representa un importante incentivo económico para las selecciones. La FIFA otorgará US$50 millones al campeón del torneo, mientras que el subcampeón recibirá US$33 millones. Incluso las selecciones eliminadas en las primeras fases perciben premios económicos, además de un aporte previo de US$1,5 millones destinado a la preparación.

Con la ilusión de volver a disputar una final mundialista, se espera que miles de argentinos lleguen a Atlanta para acompañar al equipo de Lionel Messi en uno de los partidos más trascendentes del torneo, en un contexto en el que la pasión por la Selección también se refleja en el fuerte impacto sobre la demanda turística y los precios.

