El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay, integrado por los jueces Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete, condenó al exsenador Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso tras hallarlo culpable del delito de contrabando en grado de tentativa. Al respecto, la misma suerte corrió su secretaria, Iara Guinsel, quien recibió una pena de un año y 10 meses por el mismo ilícito, con la obligación de que ambos continúen bajo arresto domiciliario, medida que cumplen desde su detención.

El episodio se originó en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel intentaron cruzar el Puente Internacional de la Amistad para ingresar al territorio paraguayo. A lo largo de un control migratorio de rutina, las autoridades detectaron que la pareja trasladaba en su camioneta una suma total de 211.102 dólares, además de 646.000 guaraníes y 3,9 millones de pesos argentinos, todo ello sin la correspondiente declaración ante el fisco.

Pese a que la defensa solicitó su absolución bajo el argumento de que "ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ningún delito" —alegando un supuesto "error de criterio" de la fiscalía—, el tribunal desestimó los planteos y validó la acusación, aunque aplicando penas ligeramente inferiores a los dos años y dos meses solicitados originalmente por el Ministerio Público.

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La causa por contrabando es el primer expediente que llega a una sentencia contra el exsenador​

El fallo por contrabando es solo una parte de la situación procesal de Kueider en el país vecino. A mediados de junio de 2026, el exsenador y su secretaria fueron imputados por presunto lavado de dinero, lo que profundiza la investigación sobre sus actividades financieras en Paraguay.

La fiscalía paraguaya sostiene que los acusados intentaron adquirir seis departamentos y seis cocheras en un edificio exclusivo de Asunción por un valor total de 480.000 dólares.

Kueider rechazó las acusaciones y aseguró que no había cometido ningún ilícito

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A partir de la investigación, la compra no pudo concretarse inicialmente porque los acusados no lograron justificar el origen de los fondos ante la inmobiliaria. Meses después, una empresa conformada por intermediarios paraguayos adquirió esas mismas propiedades, lo que las autoridades consideran una maniobra de triangulación para blanquear los activos.

Su salida del Senado tras el escándalo

El caso tuvo consecuencias políticas en Argentina y, tras conocerse su detención en Paraguay, el Senado removió a Kueider de su banca en diciembre de 2024. Al momento, la decisión fue tomada luego de que el legislador quedara involucrado en la causa judicial por el ingreso de dinero no declarado.

Kueider había llegado al Senado en 2019 por la provincia de Entre Ríos dentro del Frente de Todos, aunque posteriormente se distanció del kirchnerismo y pasó a integrar un bloque más cercano al oficialismo nacional.

A partir de 2024 fue señalado como uno de los senadores clave en las negociaciones por la Ley Bases impulsada por el presidente Javier Milei.

LT MV