El Gobierno reúne a su mesa política para destrabar las reformas y empujar el proyecto del Banco Central

La Casa Rosada tendrá este martes una jornada de agenda completa, dividida en dos instancias clave para ordenar al oficialismo. A las 11 de la mañana, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia frente a la prensa acreditada. Sin embargo, el foco político del día estará puesto en lo que sucederá inmediatamente después: a puertas cerradas, la cúpula de La Libertad Avanza llevará adelante una nueva reunión de su mesa directiva para afianzar la dinámica de trabajo tras la salida de Manuel Adorni.

El propósito central de este encuentro es terminar de delinear la hoja de ruta parlamentaria del Gobierno. Con un clima de trabajo renovado a partir del recambio en la Jefatura de Gabinete, confían en que hay margen para avanzar con varios proyectos que se encontraban en pausa. Entre ellos, el más destacado es la iniciativa que presentó este lunes el presidente Javier Milei para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Adrián Ravier brindará una conferencia este martes a las 11 de la mañana

En ese escenario, el rol de Diego Santilli como ministro coordinador cobra un valor especial. Durante la reunión, será el encargado de exponer ante el resto del equipo cómo vienen las conversaciones con los gobernadores de las distintas fuerzas políticas. El objetivo es aceitar el diálogo con las provincias para conseguir el respaldo necesario que permita destrabar las reformas en el Congreso.

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Por el lado económico, el ministro Luis Caputo será el responsable de brindar una actualización sobre los principales indicadores de la actividad. Como antecedente, en la reunión de la semana pasada el titular del Palacio de Hacienda había destacado los últimos datos del INDEC sobre el sector de la construcción, que mostró un crecimiento del 6,3% mensual y una mejora del 4,1% interanual durante mayo.

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Además de repasar la economía y el trabajo que Caputo realiza junto a Milei y Federico Sturzenegger, la mesa también se ocupará de temas operativos. En agenda figuran el estado de la cobertura de salud para las fuerzas de seguridad federales y las tareas preventivas que coordina la Agencia Federal de Emergencias (AFE) junto al Servicio Meteorológico Nacional frente a la inminente llegada del fenómeno climático de El Niño.

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El cronograma legislativo y los asistentes

El avance de las leyes tiene fechas concretas en el calendario oficial. Según detallaron fuentes del Gobierno a Noticias Argentinas, la mesa política viene siguiendo de cerca el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para el próximo 16 de julio en el Senado. Al mismo tiempo, se están revisando las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que tras sumar aportes técnicos de profesionales del sector será enviado a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

Para coordinar todo este plan de acción, la reunión contará con la presencia de los principales referentes de La Libertad Avanza. Además de Santilli y Caputo, asistirán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la senadora Patricia Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La lista se completa con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Este esquema de encuentros semanales, que comenzó a implementarse en los últimos días, busca establecer un método de seguimiento permanente sobre las iniciativas de la gestión. Con esta dinámica de reuniones periódicas cada siete días, el oficialismo intenta ordenar el funcionamiento interno y garantizar que el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso fluya de manera más constante.

TC/MSS