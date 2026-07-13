Javier Milei explicó a legisladores libertarios los alcances de la reforma del Banco Central

El presidente Javier Milei encabezó este lunesuna reunión con diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza, con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa del oficialismo y avanzar en los lineamientos finales del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), antes de su envío para el tratamiento en el Congreso de la Nación.

Durante la reunión realizada en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, el mandatario brindó detalles sobre la iniciativa y señaló que el proyecto que impulsa busca dejar atrás un modelo que "lleva 91 años de estafa a los argentinos".

Asimismo, señaló que la propuesta procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la Carta Orgánica en 2012, encabezada por la entonces titular de la entidad, Mercedes Marco del Pont, bajo la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

El Gobierno acelera la reforma del Banco Central y busca apoyo para eliminar las PASO

Los ejes de la reforma

El Jefe de Estado explicó a los legisladores que la iniciativa se estructura sobre una serie de ejes fundamentales destinados a blindar la independencia de la entidad y erradicar la emisión monetaria para financiar el gasto público.

Entre los puntos principales del proyecto se destacan:

- Establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Ese será su único objeto y mandato.

- Prohibir explícitamente el financiamiento del Tesoro Nacional por parte del BCRA.

- Prohibir la creación de nuevas Letras Intransferibles del Tesoro.

- Fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio.

- Restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación.

- Endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria.

Del encuentro en Casa Rosada participaron figuras clave del oficialismo, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

A la salida de Casa Rosada, la diputada nacional Juliana Santillán expresó: "Fue una excelente clase sobre la reforma política y de la Carta Orgánica. El Presidente explicó las reformas, que apuntan a que ya no se pueda financiar al Tesoro, se habló también de la cuestión de la batalla cultural y de la eliminación de las PASO".

"También le hemos hecho preguntas al Presidente. Es una reforma histórica la que se va a tratar en el Congreso", agregó la legisladora.

LM