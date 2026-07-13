Trump propone cobrar 20% sobre la mercancía que transite por el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump dijo que EE.UU. restablecerá el bloqueo contra los buques iraníes que transiten por el estrecho de Ormuz y exigirá un reembolso equivalente al 20% del valor de toda la demás carga transportada por esa vía marítima.

El anuncio de Trump del lunes, en el que afirmó que EE.UU. se convertirá en el “GUARDIÁN” de esa vía marítima, intensifica la disputa entre Washington y Teherán por el control de este corredor estratégico, eje del renovado conflicto entre ambos países.

Las fuerzas militares estadounidenses reanudarán el bloqueo del tráfico hacia y desde los puertos y zonas costeras iraníes a partir del 14 de julio a las 4 p.m., hora de Nueva York, según informó el Mando Central en un comunicado.

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Los precios del petróleo subieron más de un 9% el lunes, ya que los operadores se apresuraron a incorporar en los precios la posibilidad de que los flujos a través del estrecho de Ormuz vuelvan a ralentizarse, mientras que las acciones y los bonos registraban caídas.

Trump dice que Estados Unidos está tomando el control del Estrecho de Ormuz y que le "pagarán por custodiarlo"

El presidente publicó en redes sociales que el estrecho “permanecerá ABIERTO, con o sin Irán”. Mientras los buques iraníes tendrán prohibido entrar o salir, las embarcaciones de otros países podrán cruzar. Sin embargo, EE.UU., “por una cuestión de JUSTICIA, será reembolsado con una tasa del 20% sobre toda la carga transportada”, escribió el presidente.

La Casa Blanca no entregó más detalles sobre la propuesta de Trump relativa a la tasa, ni sobre cómo se gestionaría ni si se había comunicado a los aliados de EE.UU. en el Golfo.

Más de diez personas relacionadas con los mercados del transporte marítimo, entre ellas unas cuantas cuyos buques han atravesado el estrecho de Ormuz en las últimas semanas, afirmaron que el anuncio de una posible tasa sobre los cargamentos que cruzan la vía marítima les había pillado por sorpresa. Señalaron que era demasiado pronto para saber cómo se aplicaría el plan en la práctica y cómo influiría en sus decisiones sobre el tránsito.

El restablecimiento del bloqueo contra los puertos iraníes podría llevar a la República Islámica a intensificar los ataques contra los buques que intenten cruzar el estrecho de Ormuz, prolongando la escalada de represalias registrada durante la última semana.

Irán considera que cualquier desafío a su autoridad sobre el estrecho constituye una violación del acuerdo de paz interino alcanzado con EE.UU., en virtud del cual Teherán debe “hacer los arreglos necesarios” para garantizar el paso seguro de los buques. El país ha seguido insistiendo en que las embarcaciones deben obtener autorización y seguir rutas aprobadas.

Más temprano el lunes, el gobierno iraní afirmó que el acuerdo con EE.UU. “ha entrado, sin duda, en una fase de crisis” y que no respetará sus términos mientras la otra parte siga incumpliendo sus compromisos.

“Al menos en el plano retórico, Trump parece estar intentando enfrentar a los iraníes con sus propias tácticas”, dijo Holly Dagres, investigadora principal del Washington Institute for Near East Policy. “Pueden estar seguros de que los iraníes no renunciarán al estrecho tan fácilmente”.

La última declaración de Trump pone de relieve su delicada posición apenas tres semanas después de firmar el memorando de entendimiento. El acuerdo selló un alto el fuego y, durante un tiempo, despejó el cuello de botella en el estrecho, lo que redujo los precios del petróleo y prometía abaratar la gasolina antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre en EE.UU.

Pero, con la reanudación de las hostilidades y el renovado reclamo de Irán sobre el estrecho, Trump busca ahora recuperar capacidad de presión.

Riesgo para los precios

Eso, a su vez, amenaza con elevar los costos de los combustibles. Con los precios actuales del petróleo, un cargo del 20% equivaldría a unos US$32 millones para un buque cisterna VLCC completamente cargado. Esa cifra supera ampliamente las tarifas que Irán había cobrado anteriormente, que según personas familiarizadas con el asunto llegaban hasta US$2 millones.

El estrecho de Ormuz es una ruta clave para el transporte de energía y otras materias primas. Antes de que EE.UU. e Israel lanzaran ataques contra Irán a fines de febrero, por allí transitaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Los intentos de Irán por cerrar el paso durante la guerra impulsaron los precios de la energía y generaron un costo político para Trump.

El acuerdo de paz interino entre ambos países establecía que el transporte marítimo comercial estaría exento de peajes durante un período de negociación de 60 días. Trump celebró el pacto al destacar su potencial para reducir los precios de la gasolina y favorecer a la economía, una muestra de su interés por dejar atrás el conflicto.

Otros países y sectores que dependen del tránsito por esta estrecha vía marítima han insistido en que debe seguir siendo de libre acceso, sin peajes ni cargos por servicios marítimos. Varios funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, así como el propio Trump, habían afirmado anteriormente que el estrecho debía permanecer abierto para todos.

Sin embargo, más temprano el lunes Trump anticipó un cambio de postura al declarar a Fox News que EE.UU. debería ser compensado por ayudar a mantener abierto el tránsito por el estrecho. Según sostuvo, otros países “ganaron todo el dinero”. Insistir en esa posición podría irritar a los aliados del Golfo que exportan energía a través de Ormuz.

“Lo protegimos sin recibir nada, y ahora vamos a protegerlo y nos van a pagar por hacerlo, mucho dinero”, dijo Trump. “Solo queremos que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner en riesgo a nuestra gente”.

Al comienzo del conflicto, Trump había planteado la posibilidad de que tanto Irán como EE.UU. recibieran compensaciones de los buques que utilizaran el estrecho.

Obstáculos para el plan

El plan de Trump podría enfrentar obstáculos legales y logísticos si decide seguir adelante.

Según el derecho internacional, los buques tienen, por lo general, garantizado el derecho de paso en las vías navegables utilizadas para la navegación internacional, y los Estados ribereños no pueden cobrar por ese tránsito. No obstante, sí pueden aplicarse cargos por determinados “servicios específicos” prestados a embarcaciones individuales.

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han desplegado una operación para escoltar petroleros y buques comerciales por el estrecho. El apoyo aéreo y naval ha contribuido a mantener el tránsito por una ruta más al sur, alejada de las costas iraníes, mientras Teherán seguía reafirmando su control sobre la vía marítima.

Aun así, analistas han señalado que sería necesaria una operación militar mucho más amplia, con participación de tropas terrestres, para que EE.UU. pudiera mantener el control del estrecho, una medida que Trump, hasta ahora, no ha estado dispuesto a adoptar.

Otras iniciativas del gobierno de Trump para proteger el transporte marítimo en el estrecho durante la guerra aún no se han concretado plenamente. En marzo, Trump ordenó a la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional de EE.UU. (DFC, por su sigla en inglés) ofrecer seguros contra riesgos políticos y garantías para el comercio marítimo en la región.

Aunque posteriormente la DFC anunció una facilidad de reaseguro por US$40.000 millones con respaldo de socios privados, no está claro si hasta ahora ha otorgado alguna cobertura.

LM