Nubank obtiene la aprobación final para operar con licencia bancaria en México

La brasileña Nu Holdings Ltd. recibió la aprobación definitiva para obtener una licencia bancaria en México, un paso clave para fortalecer su presencia en la segunda mayor economía de América Latina.

La licencia bancaria, otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), permitirá a Nubank incorporar servicios como cuentas de nómina, cuentas corrientes, mayores límites de depósito y, más adelante, nuevos productos de crédito.

La presencia de Nubank en México

Nubank llegó a México en 2019 y desde entonces ha convertido al país en uno de sus principales motores de crecimiento fuera de Brasil. Desde el inicio de sus operaciones ha invertido miles de millones de dólares en el país y ya supera los 15 millones de clientes, equivalentes al 15% de la población adulta, según un comunicado.

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Nubank ganó menos de lo esperado por el aumento de provisiones ante el fuerte crecimiento del crédito

“México es un mercado clave para Nubank y este es un paso decisivo en nuestro compromiso de largo plazo con el país, donde proyectamos una inversión total de US$4.200 millones para 2030”, afirmó David Vélez, fundador y CEO global de Nubank.

La empresa anunció por primera vez sus planes de convertirse en banco en México en octubre de 2023, cuando operaba con una licencia de crédito no bancario que le permitía ofrecer tarjetas de crédito y captar depósitos. Desarrolló su negocio en el país con un modelo centrado en dispositivos móviles, enfocado en clientes desatendidos por la banca tradicional y en personas que dependen en gran medida del efectivo.

Nubank busca ampliar su presencia bancaria a nivel internacional. En enero, obtuvo una aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. para una licencia bancaria nacional.

Fintechs en competencia

Con esta autorización, Nubank se suma al creciente grupo de fintechs que buscan competir más directamente con los principales bancos de México. Banco Plata y la británica Revolut lanzaron operaciones bancarias en el país antes este año.

Mercado Pago, la división financiera de MercadoLibre, solicitó una licencia bancaria como parte de su expansión más allá de los pagos y el crédito al consumo, mientras que la fintech mexicana Klar también espera la aprobación regulatoria.

El avance de las fintechs hacia el sistema bancario regulado de México podría intensificar la competencia en un mercado dominado durante años por un reducido grupo de grandes bancos. Analistas sostienen que convertirse en banco permitirá a Nubank acceder a una fuente de financiamiento más estable y de menor costo mediante depósitos, lo que reducirá su dependencia del financiamiento mayorista.

Una licencia bancaria plena también permitirá a la empresa competir más directamente por los depósitos de nómina y por convertirse en la principal entidad financiera de sus clientes.