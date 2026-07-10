OpenAI lanza ChatGPT Work para tareas complejas de oficina

OpenAI presentó un nuevo agente de inteligencia artificial diseñado para realizar una gama más amplia de tareas complejas durante horas, reforzando su estrategia para atraer a más profesionales y empresas.

La herramienta, llamada ChatGPT Work, está diseñada para ayudar a crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones y aplicaciones web. ChatGPT Work funciona con GPT-5.6, el modelo de inteligencia artificial más reciente de la compañía, cuyo lanzamiento está previsto para este jueves tras haber sido retrasado inicialmente por la administración Trump.

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La carrera de la IA

OpenAI y su rival Anthropic PBC compiten por desarrollar agentes cada vez más sofisticados capaces de agilizar una mayor variedad de tareas laborales, aprovechando el éxito que han tenido con herramientas para automatizar la escritura y depuración de código. Antes este año, Anthropic presentó un producto similar llamado Claude Cowork, con el objetivo de atraer a un público más amplio.

OpenAI y Anthropic presentaron de forma confidencial la documentación necesaria para salir a bolsa. Según informó Bloomberg News, se espera que Anthropic debute en Wall Street tan pronto como este otoño. OpenAI, por su parte, está considerando salir a bolsa el próximo año.