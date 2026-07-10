SpaceXAI y Cursor presentan Grok 4.5, un modelo de IA para programación y finanzas

SpaceXAI presentó un nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado en asociación con la startup de programación de IA Cursor, diseñado para desempeñarse mejor en tareas de finanzas, servicios legales y programación, en un intento de la firma de Elon Musk por recortar distancia frente a rivales como Anthropic PBC y OpenAI.

El software, llamado Grok 4.5, es el primer modelo conjunto desarrollado por ambas compañías y llega apenas semanas después de que SpaceX acordara formalmente adquirir Cursor en una operación que valora a la startup en US$60.000 millones.

El nuevo modelo está diseñado para “realizar tareas difíciles y de larga duración”, según una publicación en el blog de la empresa, especialmente en ingeniería de software, un área clave para los principales desarrolladores de inteligencia artificial. Pero, a diferencia de los modelos previos de Cursor, Grok 4.5 apunta a abordar una gama más amplia de trabajos, incluidos los servicios legales y financieros. La publicación también señala que Grok 4.5 incorpora mayores capacidades de ciberseguridad.

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La colaboración con Cursor forma parte de un esfuerzo más amplio de la empresa de Musk para ponerse al día en la carrera por la inteligencia artificial y atraer más clientes corporativos. Musk dijo anteriormente este año que su startup de IA, conocida como xAI antes de fusionarse con SpaceX, había quedado rezagada en programación, lo que impulsó una serie de cambios de personal para reconstruir el negocio. SpaceXAI, como ahora se conoce a la división de IA, lanzó su primer agente de programación en mayo para competir con las ofertas de Anthropic.

Antes de su esperada oferta pública inicial, SpaceX anunció que había alcanzado un acuerdo que le otorgaba el derecho a comprar Cursor, una de las startups de mayor crecimiento de la historia y un actor central de la llamada era de la “programación por vibras” (vibe coding en inglés). Posteriormente, ambas compañías comenzaron a colaborar en un nuevo modelo compartiendo datos y recursos informáticos.

La empresa de Musk también ha buscado enfocarse en tareas financieras para captar clientes en Wall Street, informó previamente Bloomberg, en otro intento por fortalecer sus ingresos.

La lupa del gobierno de Estados Unidos

El lanzamiento de Grok 4.5 coincide con un período de mayor escrutinio del gobierno sobre los nuevos modelos de inteligencia artificial, especialmente por sus capacidades de ciberseguridad. El gobierno de Trump impuso brevemente restricciones de acceso desde el extranjero a los modelos más avanzados de Anthropic y pidió a OpenAI retrasar el lanzamiento escalonado de su oferta más reciente. Desde entonces, ambas empresas han señalado que recibieron luz verde para seguir adelante con sus lanzamientos.

En la publicación del blog, Cursor afirmó que ha tomado medidas para “detectar y bloquear a actores maliciosos”. La empresa indicó que su objetivo es “preservar el trabajo legítimo de seguridad, incluida la identificación y corrección de vulnerabilidades, mientras restringe los flujos de trabajo con mayor probabilidad de causar daños”.

LM