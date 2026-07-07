SpaceX se incorpora al Nasdaq 100 con un amplio respaldo de los analistas de Wall Street

SpaceX se une al Nasdaq 100 y las corredoras de Wall Street inician la cobertura de la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk con un consenso claro: comprar la acción.

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Al menos seis corredoras, entre ellas Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc., iniciaron la cobertura con recomendaciones equivalentes a compra, tras el fin del tradicional período de silencio para los analistas de los bancos que participaron en la oferta pública inicial de US$86.000 millones.

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Los analistas destacan las perspectivas de crecimiento de largo plazo de SpaceX, aunque persisten interrogantes sobre su rentabilidad, ejecución y valoración tras un espectacular debut bursátil. Morgan Stanley, uno de los mayores optimistas, señaló que la empresa se beneficiará de la demanda de servicios de inteligencia artificial impulsada por nuevos participantes de rápido crecimiento.

“Si bien los acuerdos con neocloud representan la mayor parte del negocio en el corto plazo, consideramos que los servicios integrales de inteligencia artificial serán el modelo de negocio de largo plazo”, escribieron en una nota los analistas de Morgan Stanley, entre ellos Adam Jonas.

El equipo de Jonas fijó un precio objetivo de US$300 por acción, lo que implica un potencial de alza de 87% respecto del cierre del lunes de US$160,42.

Las corredoras más pequeñas, en tanto, manejan objetivos más extremos. Arete Research estableció el precio objetivo más alto de Wall Street, de US$401, mientras que New Street Research inició la cobertura con US$165, el más bajo entre los analistas seguidos por Bloomberg.

Las recomendaciones de los analistas son relevantes porque ofrecen a los inversionistas un marco para valorar a SpaceX como algo más que una apuesta impulsada por Elon Musk. Sin embargo, los analistas del lado vendedor suelen mantener posturas muy optimistas sobre las acciones, especialmente en las empresas de mayor tamaño. Por ejemplo, aunque Microsoft Corp. ha caído cerca de 30% desde su máximo, alrededor de 95% de los analistas que cubren la acción mantienen una recomendación equivalente a compra.

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Entre las 3.000 mayores empresas de Estados Unidos, las recomendaciones de compra representan el 63% de todas las calificaciones de analistas, según datos recopilados por Bloomberg. Solo el 4,2% corresponde a recomendaciones de venta.

Ingreso al índice

La incorporación de SpaceX al Nasdaq 100 debería brindar un respaldo importante a la acción, considerando la cantidad de fondos que replican este índice tecnológico.

Space Exploration Technologies Corp., nombre oficial de la empresa, logró un rápido ingreso al principal índice de Nasdaq Inc. tras cambios en las reglas del operador bursátil. Estas modificaciones permiten que las empresas de gran capitalización recién listadas sean incorporadas al Nasdaq 100 en apenas 15 jornadas bursátiles, frente al mínimo previo de tres meses.

La acción también pasó a formar parte del índice Russell 1000 a finales del mes pasado, apenas dos semanas después de su oferta pública inicial. El analista de Bloomberg Intelligence Rob Du Boff estimó que la inclusión de SpaceX en el Nasdaq 100 y en los índices de FTSE Russell generará al menos US$5.400 millones en compras por parte de fondos indexados.

La demanda de inversionistas pasivos podría haber sido aún mayor, pero S&P Dow Jones Indices, unidad de S&P Global responsable de índices como el S&P 500, decidió a comienzos de junio mantener sin cambios sus requisitos de elegibilidad. Esa decisión cerró la puerta a un ingreso acelerado de SpaceX.

“El Nasdaq 100 no tiene tantos activos referenciados como el S&P 500, pero cuenta con algunos factores que impulsan la demanda por SpaceX”, afirmó Du Boff.

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El momento elegido para la incorporación de SpaceX al Nasdaq 100 debería ayudar a reducir la volatilidad de la acción, según David Trainer, director ejecutivo de la firma de investigación tecnológica New Constructs. Sin embargo, advirtió que los inversionistas deben actuar con cautela porque la valoración de mercado de la empresa está desconectada de sus fundamentos.

Las acciones de la compañía, que han retrocedido cerca de 29% desde su máximo histórico intradía, caían alrededor de 1,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado del martes, en medio de una venta generalizada de acciones tecnológicas.

GZ