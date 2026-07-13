Trump dice que Estados Unidos está tomando el control del Estrecho de Ormuz y que le "pagarán por custodiarlo"

El presidente Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos estaba "tomando el control" del estrecho de Ormuz, tras varios días de intercambio de ataques con Irán en esta vía marítima clave, por donde pasa el 20 por ciento del petróleo crudo del mundo. "Estamos tomando el control del estrecho. No tienen nada", dijo Trump en una entrevista con Fox News.

Trump aseguró que Estados Unidos será el "guardián del estrecho", y que recibirá dinero por esta tarea que hasta ahora habría cumplido "gratis". "Nos van a pagar por cuidarlo. Un montón de dinero, pero queremos que nos recompensen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", afirmó.

Por su parte, el ejército de Irán dijo que no permitirá que EEUU "interfiera" en manejo del estrecho de Ormuz, y advirtió a los países del Golfo Pérsico que cualquier cooperación con los Estados Unidos será considerado un "acto de guerra". Esto sucede después de un fin de semana en el que Jordania, Bahrein, Omán y Kuwait registraron ataques iraníes.

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Trump dijo que EE.UU. tiene listos 1000 misiles en dirección a Irán, si lo atacan

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz alcanzó su mínimo en varias semanas este domingo, en medio de una nueva escalada de combates que da por tierra con el frágil acuerdo de alto el fuego firmado el 17 y ya provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo.

Este lunes, Irán lanzó "disparos de advertencia" contra dos buques que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, informó la televisión estatal, mientras Teherán y Washington se disputan el control de la estratégica vía marítima. Además, un corresponsal de la televisión nacional apostado cerca del estrecho reportó que dos barcos que transitaban "ilegalmente" por Ormuz "fueron interceptados y detenidos mediante disparos de advertencia efectuados por la Armada de la Guardia Revolucionaria".

El tráfico en el estrecho de Ormuz está en un mínimo en varias semanas por la reactivación del conflicto.

Los precios mundiales del petróleo se dispararon este lunes debido a estos nuevos enfrentamientos. El crudo Brent del Mar del Norte, la referencia internacional, subió hasta un 5 por ciento, antes de recortar ganancias para cotizar con un alza cercana al 3,5 por ciento, a unos 78 dólares el barril. El principal contrato estadounidense, el West Texas Intermediate, también registró un fuerte incremento.

Ataques estadounidenses mataron a dos personas en Irán

El ejército de Estados Unidos declaró que había completado una nueva ronda de ataques en Irán con el fin de evitar que la república islámica ataque a los buques de carga en el vital estrecho de Ormuz. "Las fuerzas del CENTCOM atacaron sistemas militares de defensa antiaérea iraníes, sitios de radares costeros, capacidades de misiles y drones, y embarcaciones menores", precisó en una publicación en la red social X.

Según informaron las agencias de noticias iraníes Fars y Tasnim, ataques estadounidenses mataron a dos personas este lunes en el suroeste de Irán, en una región productora de petróleo cercana a Kuwait e Irak. "Se ha informado de dos personas muertas y tres heridas", señalaron las agencias, citando a un funcionario de la provincia de Junestán. Medios de comunicación y residentes también reportaron haber escuchado explosiones cerca de Bandar Abás y la isla de Qeshm, precisó la agencia de noticias Mehr.

Irán ataca objetivos estadounidenses en Bahrein, Jordania, Kuwait y Omán

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán se atribuyó ataques contra Bahrein, Jordania, Kuwait y Omán, y afirmó haber destruido sistemas de radar en Omán y haber atacado instalaciones militares estadounidenses en el extremo sur de Manama.

Las sirenas de ataque aéreo sonaron en Bahrein, mientras que el ejército de Kuwait informó que sus fuerzas interceptaron "objetivos aéreos hostiles" este lunes. El ejército de Jordania, por su parte, señaló que había interceptado cuatro misiles iraníes. Las fuerzas armadas de Bahrein acusaron a Irán de tomar como blanco a "civiles" en sus últimos ataques.

Yemen bombardeó el aeropuerto de Sanaá para evitar que aterrice un avión iraní con rebeldes hutíes

Las fuerzas gubernamentales yemeníes bombardearon la pista de aterrizaje del aeropuerto de Sanaá para bloquear el arribo de un vuelo de la aerolínea iraní Mahan Air que transportaba a una delegación de rebeldes hutíes desde Teherán.

Protestas en Yemen.

El portavoz militar de los insurgentes hutíes acusó a los atacantes de dar por terminada la fase de desescalada del conflicto y advirtió que la agresión "no quedará impune". Más tarde, aseguró que el avión había aterrizado de todas formas en territorio yemení.

El alto el fuego enre Estados Unidos e Irán ya es apenas un recuerdo

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró este lunes que el gobierno mantiene conversaciones con mediadores de Qatar, Pakistán y Omán en un intento por evitar una escalada en la guerra con Estados Unidos. Horas antes, el ministerio había manifestado que los nuevos ataques de Estados Unidos contra su territorio "dejaron sin efecto" todos los esfuerzos diplomáticos de los últimos meses, y advirtió que dejaría de cumplir el memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos si Washington no respeta sus compromisos.

"El régimen de EE. UU. también provocó el regreso de la inseguridad en el estrecho de Ormuz y la interrupción del transporte marítimo comercial internacional al interferir abiertamente en el proceso de Irán para implementar las medidas necesarias en el estrecho de Ormuz", señaló un comunicado de la cancillería.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo a CNN que Washington y Teherán habían estado cerca de alcanzar "un acuerdo" el sábado. "Estaban cediendo en todo, y de pronto, dos horas después, atacaron un barco con un dron. Esa gente tiene un problema", afirmó.