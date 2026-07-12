Irán llama a evacuar las bases estadounidenses del Golfo Pérsico y se dispara el precio del petróleo

Este domingo, la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán emitió un comunicado donde pide a los residentes de Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos que se alejen de las bases militares estadounidenses y de las zonas con sistemas de misiles del Golfo Pérsico, según difundió el medio israelí de análisis geopolítico y seguridad Moked Bijaton.

“A los residentes de Kuwait, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos: aléjense de las bases estadounidenses y de las zonas donde se encuentren sistemas de misiles, ya que podrían convertirse en objetivos de ataques”, dice el texto difundido por Moked Bitajón en su cuenta de la red social X. Y agrega: “El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica asume plena responsabilidad por cualquier escalada, debido a la cooperación de estos países con Estados Unidos”.

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En coincidencia, Bahrein y Qatar emitieron alertas a la población para que busque refugio, mientras que en Emiratos Árabes Unidos las autoridades pidieron a los residentes permanecer en lugares seguros. Kuwait también reportó interceptaciones de proyectiles.

Irán anunció el domingo que volvería a cerrar el estrecho de Ormuz y atacó a sus vecinos del Golfo en represalia por los ataques de Estados Unidos. "Este paso estratégico es más importante que una docena de bombas atómicas, y la República Islámica de Irán lo protegerá", dijo Mohsen Rezaee, asesor del líder supremo de Irán.

Estados Unidos e Irán vuelven a enfrentarse tras el ataque contra un barco en el estrecho de Ormuz

La Casa Blanca, en oposición, manifestó que el tráfico "fluye" por el estrecho. "Las fuerzas estadounidenses están posicionadas y preparadas para mantenerlo así (abierto", declaró el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) en X.

En respuesta a esta escalada en las hostilidades, este lunes el petróleo abrió en fuerte alza en los mercados asiáticos.

Nueva serie de ataques estadounidenses a Irán

El ejército de Estados Unidos anunció el domingo una nueva oleada de ataques contra Irán, afirmando que su objetivo es "seguir mermando" la capacidad de Teherán para atacar buques comerciales en el Estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo a la cadena CNN que ambos países habían estado cerca de llegar a "un acuerdo" el sábado. "Estaban cediendo en todo, y de repente, dos horas después, atacaron un barco con un dron. A esta gente le pasa algo", afirmó.

Más de diez proyectiles impactaron en la isla iraní de Qeshm, en el Golfo Pérsico, según informaron los medios estatales iraníes, quienes añadieron que los objetivos eran militares y que no hubo víctimas.

Los medios estatales iraníes informaron que un empleado de una empresa de telecomunicaciones había fallecido y otras dos personas habían resultado heridas en ataques ocurridos en la provincia sureña de Hormozgan, en el Golfo.

Anteriormente, las agencias de noticias Mehr y Tasnim informaron que los ataques ocurridos durante la noche habían causado la muerte de un teniente de la Armada iraní en el puerto de Jask, en el sur de Irán.

Irán condenó la última oleada de ataques de EE. UU. contra su territorio, y aseguró que habían "inutilizado" todos los esfuerzos diplomáticos de los últimos meses.

"El régimen de Estados Unidos también provocó el regreso de la inseguridad en el Estrecho de Ormuz y la interrupción del transporte marítimo comercial internacional, al interferir abiertamente en el proceso de implementación por parte de Irán de las medidas necesarias en el Estrecho de Ormuz», señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el domingo a Estados Unidos e Irán a detener este nuevo estallido de violencia.

Los países del Golfo Pérsico condenan la escalada de hostilidades

El Ministerio de Defensa de Kuwait informó que tres puestos fronterizos y una plataforma petrolera en alta mar fueron atacados, sin especificar el origen del ataque.

Qatar condenó los ataques iraníes contra él y sus vecinos, calificando la oleada de ataques como una "escalada peligrosa" después de que tres personas resultaran heridas allí.

Por su parte, Omán presentó una protesta formal al embajador iraní tras un ataque contra el país, informaron los medios estatales; es muy poco común que el sultanato acuse públicamente a Teherán de atacar su territorio.

Omán condenó "actos irresponsables", un día después de recibir al ministro de Relaciones Exteriores iraní para mantener conversaciones sobre el estrecho de Ormuz.

Se disparan los precios del petróleo tras la escalada de los ataques

Como consecuencia de estas hostilidades, los precios del petróleo abrieron con fuertes alzas en Tokio en las primeras horas del lunes. El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre, referencia internacional, subía un 3,75% a 78,86 dólares hacia las 22H10 GMT, antes de la apertura de los mercados financieros en Asia.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en agosto, escalaba un 3,65% a 74,02 dólares.

Estados Unidos e Irán habían firmado el 17 de junio un protocolo para poner fin a la guera en Oriente Medio que contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 por ciento del crudo mundial antes de la guerra.

En lo que va del conflicto, iniciado el 28 de febrero pasado, el barril de crudo llegó a cotizar hasta picos de 110 dólares.