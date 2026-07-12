Incendio en Almería: crece la desesperación por 23 personas desaparecidas mientras logran contener el avance del fuego

El peor incendio forestal en la historia de Andalucía, España, mantiene en vilo al país tras 48 horas de extrema destrucción en la provincia de Almería, donde la desesperación crece minuto a minuto por la búsqueda contrarreloj de 23 personas que permanecen desaparecidas entre el humo y las llamas, en su mayoría serían extranjeros que intentaron escapar por una vía alternativa.

El siniestro, desatado el pasado jueves presuntamente por la caída de un cable de alta tensión, ya se cobró la vida de 12 personas, dejó ocho heridos graves internados y obligó a la evacuación de más de 1.400 vecinos de localidades como Los Gallardos y Bédar.

Sin embargo, tras avanzar de forma letal a velocidades de hasta 100 metros por minuto, las autoridades confirmaron que el fuego no se expandió ayer sábado y que el panorama es favorable para lograr su estabilización.

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El incendio forestal en la localidad almeriense de Los Gallardos dejó 12 fallecidos y ocho heridos graves.

La contención de las 6.600 hectáreas afectadas fue posible gracias a una ventana meteorológica positiva durante la jornada, marcada por rachas de viento débiles y un 50% de humedad, condiciones óptimas que facilitaron el despliegue de un megaoperativo de 500 profesionales por tierra —incluyendo efectivos de Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos del Levante—.

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El ministro de la Presidencia español, Félix Bolaños, recorrió la zona calcinada y transmitió tranquilidad al informar que la Guardia Civil revisó unas 250 viviendas dentro del perímetro y constató que la inmensa mayoría no presenta daños. En tanto, las personas desalojadas pudieron ser reubicadas en hoteles, segundas residencias o casas de familiares, por lo que ya no quedan evacuados en los albergues municipales.

Identificación de las víctimas y la imprudencia en medio de las llamas

El drama humano golpea con fuerza a la comunidad de residentes extranjeros —principalmente jubilados británicos y belgas— que eligen el litoral mediterráneo andaluz por su clima amable. La Guardia Civil envió las muestras biológicas de los 12 fallecidos al Servicio de Criminalística en Madrid para su análisis genético y posterior cotejo de ADN con los familiares directos.

Los bomberos lograron controlar el fuego que dejó 6.600 hectáreas afectadas.

Entre los casos reportados, se constató la muerte de cuatro ciudadanos belgas que quedaron atrapados dentro de un vehículo calcinado en un camino alternativo que terminó siendo un callejón sin salida, y el fallecimiento de siete personas (seis de ellas británicas) que desoyeron las órdenes de la Policía Local de confinarse en sus hogares y murieron cercadas por el fuego en una pasarela.

La duodécima víctima es un ciudadano español hallado junto a su bicicleta. "Al grupo de vecinos les aconsejamos que se metieran en sus casas. No hicieron caso y quedaron rodeados por las llamas", lamentó el intendente de Bédar, Ángel Francisco Collado.

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Por otro lado, la Guardia Civil rescató a viva voz y con silbatos a una pareja de senderistas ingleses que presentaban quemaduras en el 40% de sus cuerpos. Actualmente, se registran cinco personas hospitalizadas de gravedad: una anciana en la UCI del Hospital Universitario de Torrecárdenas y cuatro adultos de entre 48 y 61 años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Paralelamente, el ministro Bolaños confirmó la detención de dos personas por desobedecer los perímetros de seguridad para intentar aproximarse a sus viviendas. En medio de la desolación, organizaciones de protección animal coordinan tareas con las fuerzas de seguridad para rescatar y reubicar a las mascotas atrapadas en las zonas afectadas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar este lunes las comunas arrasadas, mientras la investigación judicial avanza sobre la hipótesis de un tendido eléctrico privado de un restaurante cerrado hace 20 años como el detonante de la chispa inicial. Las principales compañías energéticas del país, Red Eléctrica y Endesa, ya emitieron comunicados desvinculándose de la propiedad y el mantenimiento de dicha línea.

MEG / EM