Incendio en Almería: el dramático relato de un vecino que vio cómo el fuego arrasó Bédar en pocas horas

Mientras continúan las tareas para controlar el incendio en Almería, que dejó al menos 12 muertos y 23 personas desaparecidas, comienzan a conocerse los testimonios de quienes presenciaron el avance del fuego desde los primeros minutos. Uno de ellos fue Francisco, vecino de Bédar, quien relató cómo un pequeño foco terminó convirtiéndose, en cuestión de horas, en una tragedia que devastó la zona.

En declaraciones difundidas por EFE, el hombre recordó que todo comenzó mientras se encontraba cazando en las inmediaciones del municipio. "Estábamos cazando y de repente vimos cómo una montaña encima de nosotros se encendió", contó sobre los primeros instantes del incendio.

Según su relato, en un primer momento dos helicópteros lograron contener parcialmente ese foco inicial, pero la situación cambió rápidamente. "Estuvieron dos helicópteros apagando ese conato, pero cuando lo tenían casi controlado, venían las llamas ya de arriba hacia abajo. Ya venía una lengua de fuego entera", recordó.

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El vecino aseguró que la propagación fue extremadamente rápida. "En dos o tres horas" el incendio había alcanzado sectores muy alejados del lugar donde se originó, impulsado por el viento, las altas temperaturas y la vegetación seca que favorecieron un comportamiento impredecible del fuego.

El incendio que sorprendió a los vecinos

El testimonio coincide con la reconstrucción realizada por las autoridades, que sostienen que el incendio forestal en Los Gallardos avanzó con una velocidad inusual y modificó constantemente su dirección debido a las fuertes ráfagas de viento. Esa situación sorprendió a numerosos residentes que intentaban evacuar la zona y convirtió caminos rurales y carreteras secundarias en verdaderas trampas.

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Entre las víctimas se encuentra un grupo de nueve vecinos de Bédar que, según reveló el alcalde Ángel Francisco Collado, decidió abandonar sus viviendas pese a la recomendación de permanecer resguardados. Intentaron escapar por una ruta alternativa, pero quedaron rodeados por las llamas. Siete de ellos murieron y solo dos lograron sobrevivir.

La complicada geografía de Bédar, caracterizada por barrancos, caminos estrechos y viviendas dispersas, dificultó tanto las tareas de evacuación como el acceso de los equipos de emergencia. Además, el rápido cambio en la dirección del fuego obligó a modificar constantemente las estrategias de rescate.

Mientras los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúan trabajando sobre los distintos focos activos, la Guardia Civil mantiene la búsqueda de las 23 personas desaparecidas y la identificación de las víctimas. Las autoridades andaluzas calificaron lo ocurrido como una tragedia sin precedentes y decretaron tres días de luto oficial.

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El incendio en Almería ya es considerado uno de los más mortíferos de la historia reciente de España. Más allá del número de hectáreas afectadas, los especialistas sostienen que la combinación de temperaturas extremas, viento cambiante, vegetación muy seca y una orografía compleja convirtió al fuego en un fenómeno de comportamiento excepcionalmente peligroso, capaz de propagarse en pocas horas y dejar sin margen de reacción a quienes quedaron en su camino.

RG/MSS