Los videos más dramáticos de los trágicos incendios en España

El incendio en Almería mantiene en vilo a España tras convertirse en uno de los siniestros forestales más graves de los últimos años. Mientras continúan las tareas de extinción y la búsqueda de personas desaparecidas, comenzaron a difundirse imágenes que reflejan la magnitud de la emergencia y el impacto del fuego sobre la provincia andaluza.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo para combatir las llamas, que avanzaron con rapidez favorecidas por las altas temperaturas, el viento y la sequedad de la vegetación. Además de las víctimas fatales y los desaparecidos, el incendio obligó a evacuar a cientos de vecinos y provocó importantes daños materiales.

A continuación, los videos más impactantes que dejó el incendio en Almería y que muestran cómo se desarrolló la emergencia en distintos puntos de la zona afectada.

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También se viralizaron registros captados desde vehículos que circulaban por rutas cercanas al foco del incendio. En ellos puede verse cómo el fuego se extiende a ambos lados del camino y el humo reduce drásticamente la visibilidad, reflejando las dificultades que enfrentaron tanto los evacuados como los equipos de rescate.

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Las impactantes grabaciones también muestran el despliegue de los medios aéreos y terrestres que participan del operativo para combatir el incendio forestal, mientras helicópteros y aviones hidrantes realizan descargas de agua sobre los sectores donde las llamas avanzan con mayor intensidad.

RG/fl