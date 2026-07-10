Incendio en Almería: por qué las víctimas quedaron atrapadas tras desobedecer la orden de las autoridades

La tragedia del incendio en Almería dejó una de las escenas más dramáticas cuando un grupo de vecinos decidió abandonar sus viviendas pese a la recomendación de las autoridades de permanecer resguardados. La decisión terminó siendo fatal: siete personas murieron al quedar rodeadas por las llamas mientras buscaban una vía de escape.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó que desde el inicio de la emergencia el municipio organizó recorridas casa por casa para informar a los residentes si debían evacuar o permanecer confinados, según el riesgo de cada sector. En el caso de ese grupo de nueve vecinos, la instrucción fue quedarse dentro de sus viviendas.

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Sin embargo, el avance del fuego provocó pánico y los nueve residentes optaron por salir a pie. Intentaron atravesar una pasarela para encontrar una salida, pero el incendio avanzó con rapidez y los rodeó. Solo dos personas sobrevivieron.

El intendente relató que mantenía una relación cercana con buena parte de las víctimas. "A seis de ellos los conozco. Son británicos, algunos llevan más de 20 años viviendo en Bédar", afirmó. También reveló que había celebrado en el Ayuntamiento el casamiento de una de las parejas fallecidas.

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Las autoridades también encontraron cuatro cuerpos dentro de un auto extranjero. En un primer momento se creyó que también se trataba de ciudadanos británicos por las características del vehículo, aunque posteriormente el alcalde indicó que eran ciudadanos belgas que habían adquirido recientemente una vivienda en la zona y la utilizaban tanto como residencia como para alquiler turístico.

Los investigadores sostienen que el comportamiento extremo del incendio forestal convirtió caminos y accesos en verdaderas "ratoneras", lo que explica por qué quienes intentaron huir fuera de las rutas recomendadas terminaron atrapados por el fuego. Las autoridades reiteraron que, en este tipo de emergencias, seguir las instrucciones de los equipos de rescate puede marcar la diferencia entre sobrevivir o quedar cercado por las llamas.

Cómo fue la secuencia que terminó en tragedia

De acuerdo con el relato del alcalde, la emergencia comenzó con un operativo de evacuación y confinamiento organizado por el municipio. Junto a trabajadores comunales, recorrió las viviendas una por una para informar a los vecinos si debían abandonar sus casas o permanecer en ellas, según el nivel de riesgo que presentaba cada sector.

Según reconstruyeron las autoridades, el grupo intentó atravesar una pasarela y avanzar por un camino secundario, pero el fuego cambió de dirección impulsado por el viento y terminó rodeándolos.

Collado sostuvo que las condiciones del terreno también jugaron un papel determinante. La zona de Bédar está rodeada de barrancos, caminos estrechos y viviendas dispersas, una geografía que dificultó tanto la evacuación como el acceso de los equipos de emergencia cuando el incendio se propagó con rapidez.

Las autoridades señalaron además que las fuertes ráfagas de viento hicieron que el frente del fuego cambiara de dirección en cuestión de minutos, dejando bloqueadas varias vías de escape y sorprendiendo a quienes intentaban alejarse del incendio por caminos no previstos para la evacuación.

Mientras tanto, un amplio operativo continúa desplegado en la provincia de Almería. Más de 100 bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y decenas de medios aéreos trabajan para contener el fuego, mientras la Guardia Civil mantiene la búsqueda de personas desaparecidas y las tareas de identificación de las víctimas.

RG

LT