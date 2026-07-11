Fatal incendio en España: 12 turistas calcinados en sus autos

Al menos 11 personas de diferentes nacionalidades murieron en el incendio en Almería, al sur de España.

Según la última actualización de la Junta de Andalucía, al cierre de esta edición, había un total de ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad y se calculan 23 desaparecidos, la mayoría de nacionalidad británica, belga, holandesa y alemana.

El fuego se desató el jueves por la tarde en la zona de Los Gallardos, un área llena de barrancos y casas muy alejadas entre sí, atrapando a quienes intentaban huir.

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El viento, el calor, la vegetación seca con matorrales y pinos, junto a los pocos caminos disponibles para escapar fueron algunos de los factores que permitieron que las llamas se propagaran por más de 3.200 hectáreas y causaran las muertes.

Seis autos se encontraron sobre un camino, arrasados por el fuego con cuatro pasajeros fallecidos adentro de uno de ellos. Los investigadores presumen que los demás conductores y pasajeros escaparon a pie del lugar cuando se vieron atrapados por las llamas.

En esta zona, ubicada a pocos kilómetros del Mediterráneo andaluz, viven muchos extranjeros, que llegan atraídos por el sol y la tranquilidad.

El fuego habría comenzado, según los indicios, con la rotura de un cable de electricidad al que los fuertes vientos volvieron incontrolable. En dos horas avanzó 15 kilómetros.

Los Gallardos se preparaba para celebrar sus fiestas locales cuando fue sorprendido por la tragedia.

“Estaban poniendo las luces de la fiesta y los trabajadores han tenido que parar por completo porque estaba cayendo encima toda la ceniza, que se te mete en la boca y se siente en todos lados”, contó Ana, dueña de un supermercado, al diario local Ideal.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó a los periodistas que desde el municipio se alertó a los habitantes “puerta por puerta” del peligro, pero que un grupo de personas “no hicieron caso” a otros vecinos que les aconsejaban que se quedaran en casa y “siete han fallecido”, relató.

“Lamentablemente, la no atención a esas recomendaciones probablemente haya causado el triste suceso”, consideró más tarde el presidente andaluz.

Condolencias. “Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería”, escribió el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez.

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, guardaron este viernes un minuto de silencio por las víctimas y decidieron acortar su participación en la ceremonia que marca el final de la formación militar de la princesa Leonor, en señal de duelo por la tragedia.

Por su parte, el gobierno de Almería decretó tres días de luto por las víctimas del incendio.

Sin control. Este incendio es uno de los más graves de la historia reciente de España.

Se trata del segundo incendio de la temporada de verano. El primero fue en la localidad de Girona, se extendió sobre más de 2.000 hectáreas y aún no ha sido extinguido en su totalidad.

Según las previsiones meteorológicas, las condiciones climáticas de hoy sábado podrían facilitar la labor de los bomberos.

“Mañana sábado las condiciones meteorológicas serán ya bastante más favorables, con levante moderado y con una masa más fresca y húmeda que la de hoy”, indicó en X la agencia estatal de meteorología este viernes.

España experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.