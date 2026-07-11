Alertan sobre un nuevo complot de Irán para asesinar a Trump

La figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está hace tiempo en la mira de los sectores más fundamentalistas de Irán. Pero en la última semana la situación cobró otra dimensión y puso en alerta a la seguridad de la Casa Blanca.

Según el Wall Street Journal, Israel compartió información de inteligencia crucial con el gobierno estadounidense sobre un complot reciente y “específico” por parte de Irán para asesinar al mandatario republicano.

Fuentes de inteligencia citadas por el diario estadounidense señalaron que los servicios israelíes interceptaron y transmitieron los detalles de este plan a Washington de manera urgente para que adoptaran medidas.

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La CNN, por su parte, sostuvo que Washington ha estado monitoreando “un flujo constante” de información de inteligencia sobre posibles planes para asesinar a Trump, “pero la advertencia de Israel era nueva y se refería a un complot específico”.

“Quieren acabar con el líder de Estados Unidos, yo. Estoy en cualquier lista. Esta mañana vi que estoy en cada una de sus listas”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One al regreso de la cumbre de la OTAN en Turquía.

No es la primera vez que la inteligencia de EE.UU. y sus aliados identifican amenazas de este tipo. A finales de 2024, el Departamento de Justicia estadounidense había desclasificado denuncias sobre intentos de asesinato coordinados por la Guardia Revolucionaria Islámica contra el mandatario republicano.

Aunque en aquel momento las autoridades de Teherán enviaron garantías por escrito asegurando que no buscarían atentar contra la vida de Trump, los nuevos datos compartidos por el gobierno del premier israelí Benjamín Netanyahu sugieren que las intenciones operativas de ciertos sectores del régimen iraní siguen plenamente activas.

Teherán lleva años prometiendo venganza contra Trump por ordenar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en enero de 2020. Ahora se sumó el asesinato del líder supremo Alí Jamenei, quien murió durante un bombardeo estadounidense a principios de la guerra.