Fuego y pánico en Bangkok: al menos 27 muertos por el incendio de un bar

Al menos 27 personas murieron y otras 63 resultaron heridas, 22 de ellas de gravedad, tras el incendio de un bar en Bangkok, la capital de Tailandia, durante la madrugada de este domingo. Las autoridades investigan las causas del siniestro y las primeras pericias indican que la salida de evacuación del establecimiento estaba parcialmente obstruida por mesas y elementos decorativos, lo que habría dificultado la salida de los clientes. Las escenas de pánico quedaron registradas en videos mientras intentaban escapar del fuego y de una densa columna de humo negro que envolvió rápidamente la estructura.

El incendio se desató poco antes de la medianoche en una cervecería ubicada en la zona de Na Pradprao, al norte de Bangkok. Según informó la televisión pública Thai PBS, los bomberos lograron controlar las llamas alrededor de las 00:26, luego de un operativo que se extendió durante unos 30 minutos.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, se trasladó al lugar de la tragedia y confirmó el balance preliminar de víctimas. "Veintisiete personas han fallecido y varias más fueron trasladadas a hospitales", declaró. Al mismo tiempo aclaró que el origen del incendio continúa bajo investigación.

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Por su parte, el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, informó que además de los 27 fallecidos hay 63 personas heridas, de las cuales 22 permanecen en estado grave.

El funcionario explicó que los equipos de investigación trabajan en la inspección completa del edificio y, especialmente, en el análisis de las condiciones de evacuación del local.

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De acuerdo con un relevamiento preliminar, la salida de emergencia y parte de la ruta de escape estaban obstaculizadas por mesas, sillas y otros objetos decorativos, un factor que podría haber dificultado la evacuación durante los primeros minutos del incendio. Según los primeros reportes, un músico que se encontraba actuando sobre el escenario observó humo saliendo de un disyuntor eléctrico instantes antes de que se cortara el suministro de energía.

Acto seguido, se escuchó una fuerte explosión y el recinto se llenó de humo en cuestión de segundos provocando escenas de desesperación entre quienes intentaban escapar.

Las imágenes registradas por los equipos de emergencia muestran grandes llamas saliendo por la entrada principal del establecimiento mientras decenas de personas intentaban huir.

Con el correr de las horas también comenzaron a difundirse fotografías del interior del bar completamente destruido, con mesas y sillas reducidas a cenizas.

Muchas víctimas fueron halladas en los baños

Los rescatistas informaron que una gran cantidad de víctimas fatales fue encontrada en los baños ubicados en la parte trasera del local. Ese dato refuerza la hipótesis de que muchas personas quedaron atrapadas mientras buscaban refugio o intentaban encontrar una salida alternativa cuando el humo invadió rápidamente el edificio.

La tragedia reavivó el debate sobre los controles de seguridad en los locales nocturnos de Tailandia.

En agosto de 2022, un incendio en una discoteca del país dejó al menos 15 muertos y 37 heridos. En aquella oportunidad, el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento sin la licencia correspondiente.

GD/AF