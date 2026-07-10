Trump reveló que dejó instrucciones para atacar Irán si es asesinado: “Bombardearlos con una potencia sin precedentes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que dejó instrucciones para que su país responda con una ofensiva militar contra Irán si llegara a ser asesinado. La declaración se conoció luego de que organismos de inteligencia israelíes alertaran a Washington sobre un supuesto plan iraní para atentar contra el mandatario.

“Si llegara a pasar algo, dejé instrucciones: deberían bombardearlos con una potencia nunca vista”, sostuvo Trump en una entrevista con el diario estadounidense New York Post. Según explicó, las directivas ya fueron establecidas para determinar la respuesta de Estados Unidos ante un eventual ataque contra su vida.

El mandatario aseguró que las amenazas en su contra no son nuevas y vinculó la situación con el conflicto entre Washington y Teherán. “Soy el objetivo número uno desde hace mucho tiempo”, afirmó, al recordar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020, una operación ordenada durante su primer mandato.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La alerta de inteligencia israelí y las sospechas sobre Irán

La advertencia sobre un posible complot iraní fue transmitida por Israel a las autoridades estadounidenses, según información publicada por The Wall Street Journal y CNN, que citaron fuentes anónimas.

Sin embargo, dentro de los servicios de inteligencia norteamericanos existe cierto nivel de cautela sobre la veracidad de la amenaza. Algunas agencias consideran que podría tratarse de expresiones de sectores extremistas del régimen iraní más que de un operativo concreto con capacidad real de ejecución.

Trump dijo que terminó el alto el fuego con Irán: "Son una escoria"

Entre los nombres mencionados en los reportes aparece Ahmad Vahidi, nuevo comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), señalado por Washington como uno de los sectores más duros dentro del gobierno iraní.

Consultado sobre la información proporcionada por Israel, Trump rechazó que se tratara de un descubrimiento reciente. “Israel no descubrió nada. Soy el número uno”, aseguró.

Durante la cumbre de la OTAN realizada en Ankara, Turquía, el presidente estadounidense volvió a referirse a las amenazas y afirmó: “Quieren eliminar al líder estadounidense, es decir, a mí”. Además, agregó que aparece “en todas las listas” y reconoció que hasta ahora tuvo “algo de suerte”.

Trump confirmó el fin del alto el fuego con Irán

En paralelo a sus declaraciones sobre el supuesto plan de asesinato, Trump confirmó que el alto el fuego con Irán “terminó”, aunque aseguró que Estados Unidos aceptó continuar las conversaciones solicitadas por Teherán.

A través de su red social Truth Social, el mandatario escribió que Washington accedió a dialogar, pero dejó claro que “el alto el fuego terminó”.

La tregua había sido acordada luego de los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y las posteriores negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo. Sin embargo, la situación se deterioró tras nuevas acusaciones cruzadas entre ambos países.

Estados Unidos acusó a Irán de atacar barcos comerciales en el estrecho de Ormuz y respondió con nuevos bombardeos contra instalaciones militares iraníes. Teherán, por su parte, lanzó ataques con misiles y drones contra posiciones estadounidenses en Bahréin y Kuwait.

Refuerzan la seguridad del presidente estadounidense

Tras la alerta de inteligencia, la Casa Blanca y el Servicio Secreto reforzaron las medidas de seguridad alrededor de Trump.

Estados Unidos volvió a atacar Irán tras la ruptura del alto el fuego anunciada por Trump

Entre las medidas adoptadas se incluyó un cambio de último momento en el avión presidencial utilizado para el regreso del mandatario desde Turquía. Desde la Casa Blanca explicaron que se trató de una estrategia de “distracción y desorientación” para reducir riesgos.

Además, la administración estadounidense analiza nuevas medidas de protección permanente en la Casa Blanca, como la instalación de vallas adicionales en sectores de Pennsylvania Avenue para facilitar el control de accesos ante posibles amenazas.

LB/MSS