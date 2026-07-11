España: ceden los incendios que dejaron atroz reguero de muerte y destrucción en Andalucía

España intentaba recomponerse este sábado de los gravísimos incendios de campos que se desataron en Andalucía, al sur del país, con un saldo de 12 muertos y decenas de heridos, muchos de ellos en situación tan tétricas que cuesta imaginarlas, atrapados en sus autos cuando intentaban escapar de manera desesperada de las llamas que avanzaban como una muralla ardiente y colosal. Todo indica que el inicio fue accidental, unos cables de un poste caído habrían iniciado lo que derivó en casi 6000 hectáreas calcinadas, y este sábado unos 500 bomberos, más 20 aviones hidrantes, se ocupaban de ir cercando los focos que todavía guardaban algún riesgo, pero lentamente la situación parecía ir camino a la extinción.

El pueblo más afectado, Gallardos, permanecía desierto, con toda la vegetación calcinada, las casas ennegrecidas, y agobiado por un sentimiento de destrucción que hubiera resultado inimaginable hace unos días, cuando tranquilo destino de provincia en el que residían incluso centenares de familias británicas, que lo habían elegido justamente como un lugar "casi en el paraíso".

Pedro Sánchez irá el lunes

"La disminución de los vientos y el aumento de la humedad permitieron a los bomberos atacar a las llamas de manera directa", según declaró a la prensa Antonio Sanz, jefe de emergencias del gobierno regional andaluz. "Esta mañana tuvimos esa oportunidad", añadió durante una entrevista con Canal Sur.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Y por primera vez, podemos empezar a pensar en que el incendio está estabilizado", agregó. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará la zona afectada el lunes, según informó el gobierno. Las autoridades informaron que las 12 personas que murieron en el incendio, que se propagó rápidamente, quedaron atrapadas en vehículos mientras intentaban huir a pie.

La mayoría eran extranjeros, aunque sus identidades aún no se han revelado. "Estábamos aterrorizados. Podíamos ver las llamas acercándose. Fue horrible", declaró a la AFP Manoli Ramos, de 72 años, concejala del pequeño pueblo encalado de Bedar, donde se encontraron las víctimas.

Recordó otro gran incendio forestal en 2012, cuando los residentes pudieron regresar a sus hogares al día siguiente, y añadió: "Esta vez fue un infierno".

Según un reportero de la AFP, Bedar era prácticamente un pueblo fantasma el sábado por la tarde, con casi todos sus habitantes evacuados. La policía mantuvo cerrada la carretera principal de acceso al pueblo.

El pueblo, situado en la ladera de la montaña, mostraba las cicatrices del fuego: la vegetación había quedado reducida a cenizas, mientras que algunas casas tenían las paredes ennegrecidas.

"Tomen lo que puedan y salgan de aquí..."

Eso fue lo que escuchó Austin Crilly, un británico de 87 años, que evacuado de la zona afectada, contó que estaba viendo la televisión cuando divisó "una enorme nube negra; bueno, pensé que era una nube...".

"Tomen su dinero, sus tarjetas y corran...", nos dijeron, contó a la AFP.

Las autoridades informaron que algunos de los fallecidos no habían obedecido las órdenes de evacuar ni de refugiarse en el lugar asignado cuando las llamas se acercaban ya demasiado, situación que les terminó costando la vida.

El incendio forestal, uno de los más mortíferos de la historia reciente de España, obligó a evacuar a unas 1.500 personas. Hasta el momento, ha arrasado más de 6.000 hectáreas en una zona de profundos barrancos de difícil acceso para vehículos.

"Fue terrible.... Para nada. Nunca había visto nada igual. Uno ve cosas así en las películas, pero nunca en la vida real", dijo Martin Smith, de 63 años, un turista británico evacuado con su esposa, Elizabeth, de 65 años, del camping donde estaban de vacaciones. Las autoridades sospechan que el incendio forestal se originó por la rotura de una línea eléctrica en medio de una ola de calor extrema que azotó España, con temperaturas superiores a los 40 °C en las últimas semanas.

Las lluvias de invierno y primavera propiciaron el crecimiento de abundante vegetación, que posteriormente se secó con las sucesivas olas de calor, dejando abundante combustible para los incendios, según informaron las autoridades.

No hay precedentes de un incendio así



El ministro de Justicia, Félix Bolaños, declaró que el incendio se propagó en ocasiones a una velocidad de 100 metros por minuto, "un nivel de intensidad y gravedad nunca antes visto". "Es claramente una consecuencia de la emergencia climática que enfrenta el mundo", declaró a los periodistas en el lugar del incendio.

Los científicos coinciden en que el cambio climático provocado por el ser humano está haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, sean más probables e intensos. Sanz indicó que la Guardia Civil española había rastreado las zonas afectadas sin encontrar más víctimas, aunque advirtió que la búsqueda continuaba. "Eso no significa que no pueda ocurrir, pero después de que la Guardia Civil rastreara la zona, incluyendo los lugares que aún eran focos de incendio, nos da esperanza", dijo.

Sanz afirmó que las referencias a 23 personas desaparecidas no significa que hayan muerto, la cifra se refería a personas cuyos familiares no habían podido contactarlas, "pero podrían estar en centros de evacuación u otros lugares seguros", indicó

AFP/HB