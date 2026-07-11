China intensifica las medidas de emergencia por el avance del tifón Bavi mientras Taiwán sufre masivos cortes de luz

Las autoridades de China reforzaron este sábado las medidas de prevención ante la inminente llegada del tifón Bavi, que avanza hacia la costa oriental del país luego de provocar importantes interrupciones en el servicio eléctrico y afectar el transporte aéreo en Taiwán.

El Mando Estatal de Control de Inundaciones y Sequías elevó el nivel de respuesta de emergencia para Shanghái y las provincias de Jiangsu, Anhui y Jiangxi, mientras el Centro Meteorológico Nacional mantuvo vigente la alerta naranja por tifón debido a la intensidad del sistema.

De acuerdo con el último reporte oficial, Bavi se encontraba a unos 460 kilómetros al sureste del límite entre Zhejiang y Fujian, con vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora. Los pronósticos indican que tocará tierra durante la madrugada del domingo entre las localidades de Sanmen y Cangnan, en la provincia de Zhejiang, para luego desplazarse hacia el interior del país perdiendo fuerza de manera gradual.

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Además del viento, las autoridades emitieron la primera alerta roja por lluvias del año. Se esperan precipitaciones de gran intensidad en amplias regiones del este, norte y suroeste de China, con acumulados que podrían alcanzar los 500 milímetros en sectores de Zhejiang y Fujian.

En Shanghái se activó un operativo especial de respuesta con miles de equipos de rescate, vehículos de bombeo y depósitos de insumos de emergencia preparados para actuar. Paralelamente, comenzaron evacuaciones preventivas en áreas costeras y zonas consideradas de mayor riesgo, con unas 34.000 personas trasladadas a lugares seguros hasta el mediodía del sábado.

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En la provincia de Zhejiang también se adoptaron medidas preventivas, entre ellas el cierre de parques, museos, senderos de montaña, embarcaciones turísticas y espectáculos nocturnos, además de restricciones en distintas áreas recreativas de Hangzhou.

Mientras tanto, Taiwán atravesó las horas de mayor impacto del fenómeno. La Agencia Meteorológica Central advirtió que el momento más crítico se extendería hasta antes del anochecer del sábado, cuando el centro del tifón pasara más cerca de la isla.

A esa hora, Bavi se ubicaba a unos 260 kilómetros al noreste de Taipéi, con vientos cercanos a los 136 kilómetros por hora y desplazándose en dirección noroeste.

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El temporal dejó un fuerte impacto en la infraestructura eléctrica. La empresa Taipower informó que 153.733 hogares sufrieron interrupciones en el suministro, aunque más de 117.000 ya habían recuperado el servicio gracias a las tareas de reparación.

Las complicaciones también alcanzaron al transporte aéreo. El Aeropuerto Internacional de Taoyuan, el principal de Taiwán, canceló 760 vuelos de pasajeros y carga programados para este sábado. Sin embargo, algunas operaciones internacionales comenzaron a reanudarse a medida que el tifón se desplazó hacia el norte y perdió intensidad.