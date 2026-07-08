Alerta por frío polar en Chile y Argentina: heladas intensas, nevadas y temperaturas extremas

Una ola de frío polar afecta intensamente a vastas zonas de América del Sur, impulsada por un potente sistema de alta presión que desplomó los termómetros a niveles récord y obligó a las autoridades locales a declarar alertas meteorológicas para mitigar el impacto en la población.

El fenómeno, monitoreado de cerca por la comunidad científica internacional, alteró las actividades cotidianas debido a heladas generalizadas y nevadas inusuales. En territorio chileno, las bajas temperaturas provocaron nevadas en localidades que no están acostumbradas a recibir este tipo de precipitaciones.

El fenómeno de los tres eclipses: la histórica racha astronómica que pondrá a España en los ojos del mundo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esto interrumpió de forma temporal el transporte terrestre y el desarrollo de la educación, lo que obligó al gobierno de Chile a declarar una Alerta Temprana Preventiva en las regiones más expuestas.

De acuerdo con los datos oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile difundidos en el reporte de la Organización Meteorológica Mundial, se registraron récords históricos de temperaturas mínimas en diversas estaciones meteorológicas del sur y centro chileno.

Las marcas más extremas se localizaron en las ciudades de Chillán, donde el termómetro descendió hasta los -9,3 °C, seguida de cerca por Puerto Montt con -8,1 °C y la localidad de Temuco, que registró una madrugada gélida de -7,9 °C.

Heladas generalizadas y nevadas inusuales.

Del otro lado de la cordillera, el Servicio Meteorológico Nacional de la República Argentina emitió alertas amarillas por frío extremo para densas áreas pobladas que abarcan a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Las heladas matutinas modificaron el paisaje habitual de las regiones agrícolas centrales. Al mismo tiempo, el consumo energético residencial se disparó a niveles críticos por la necesidad de calefacción.

Las proyecciones y mediciones en el sur del continente revelaron que en la Patagonia y en la región de Cuyo las temperaturas mínimas rondaron los -16 °C, consolidando un escenario hostil para el ganado y la conectividad vial. En provincias patagónicas como Chubut y Neuquén las marcas térmicas se mantuvieron de forma persistente cerca o por debajo de los -9 °C.

En paralelo, en ciudades costeras como Mar del Plata se restringió el suministro de gas natural en comercios y edificios públicos para priorizar el consumo de los hogares particulares.