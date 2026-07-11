Testigos contradicen la versión oficial sobre la muerte de Lorenzo Salgado, baleado por un agente del ICE en Houston

Este viernes, testigos de la muerte de Lorenzo Salgado, el ciudadano mexicano baleado por un agente de inmigración en Houston, afirmaron a través de su abogado que el hombre nunca trató de atropellar a los integrantes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que contradice la versión oficial.

La versión oficial sobre la muerte de Lorenzo Salgado y la versión de los testigos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que agentes del ICE intentaron detener el vehículo de Salgado, pero el hombre “trató de evadir el arresto” y “embistió un vehículo policial de ICE (...) y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un miembro de ICE, lo que llevó a que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”.

Sin embargo, el abogado Hugo Balderas-Ibarra, que representa legalmente a 2 de las 3 personas que fueron detenidas en el hecho donde Salgado murió, afirmó este viernes que sus clientes tienen otra versión de los hechos.

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En conferencia de prensa, el letrado afirmó que sus defendidos “confirmaron que en ningún momento hubo un agente de ICE directamente frente al vehículo. También confirmaron que los disparos vinieron desde los lados, no desde el frente, lo cual es inconsistente con la declaración de ICE”.

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Las personas detenidas son el hermano de Lorenzo Salgado y 2 trabajadores de la construcción que viajaban con ellos. Todos de nacionalidad mexicana, según el abogado, quien además aseguró que sus defendidos mencionaron que, en algún momento, los vehículos que los perseguían prendieron luces policiales y ellos “cooperaron”, pero no dio más detalles sobre ese tema.

El diario The Washington Post publicó un artículo, basado en el testimonio de los tres detenidos, donde se asegura que fueron los vehículos de ICE los que embistieron la camioneta que manejaba Salgado y que un agente corrió hacia ellos y disparó, hiriendo a Lorenzo en su abdomen.

Balderas-Ibarra remarcó que Salgado “no tenía antecedentes penales. Llevaba más de 35 años en Estados Unidos, era empresario y tenía hijos ciudadanos estadounidenses. Su único delito era que coincidía con la descripción de otro hombre al que buscaban”.

El abogado contó que les pidió a sus defendidos que no firmen ningún documento que pueda autorizar su deportación, porque eso podría impedir contar con sus testimonios.

Este viernes, decenas de personas se acercaron hasta un memorial improvisado en la calle Canal en la zona de Magnolia Park, un barrio del East End tradicionalmente habitado por familias latinas, el sitio donde Salgado fue baleado.

Es importante recordar, para poner la situación en su debido contexto, que, en enero de este año, ocurrió un episodio donde estuvieron involucrados agentes federales en el que murieron los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, quienes rechazaban las redadas llevadas a cabo por el ICE, en medio de la operación masiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.

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La declaración del director interino de ICE sobre Lorenzo Salgado

Sylvia García, representante demócrata por Texas, en cuya jurisdicción sucedieron los hechos, reveló que pudo conversar con el director interino de ICE, David Venturella. “Confirmó que Lorenzo Salgado no era el objetivo de la operación, ni tampoco su hermano, quien viajaba como pasajero en el vehículo. El director dijo que ICE estaba buscando a una persona con una orden de deportación definitiva, quien, según los agentes, había entrado en la camioneta", aseguró la legisladora.

Y sumó: “Venturella dijo que desconocía el nombre de la persona a la que ICE buscaba y que no podía identificar claramente a qué pasajero buscaban”. Además, informó que “ninguno de los agentes del ICE llevaba cámaras corporales, y ninguno de los vehículos tenía cámaras que grabaran el tiroteo”.

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Al Green, legislador por Texas, se sumó al debate remarcando que “si no hay cámaras corporales, necesitamos una explicación de por qué no se grabaron esas imágenes. Queremos saber por qué. Recibieron 20 millones de dólares (para tal fin). Dijeron que lo iban a hacer. Esto es negligencia”.

Claudia Sheinbaum

La decisión de la presidenta de México tras la muerte de Lorenzo Salgado

En su tradicional conferencia de prensa matutina, la presidenta de México Claudia Sheinbaum fue consultada por la muerte de Lorenzo Salgado y remarcó que “nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales”.

Y agregó: “Estamos planteando otras medidas, porque nos contestan, pero ya hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense”.

HM / EM