Crece la tensión en Medio Oriente: Irán afirma que cumplió su palabra, pero Trump respondió que el alto al fuego se acabó

Irán remarcó este sábado que “cumplió su palabra” desde la firma del protocolo de alto el fuego con Estados Unidos, luego que el presidente Donald Trump diera por finalizada la tregua por la reanudación de las hostilidades y acusara a Teherán de querer asesinarlo.

“Irán cumplió su palabra hasta ahora”, aseguró en su cuenta de X el canciller iraní, Abás Araqchi, y sumó que “solo puede haber respeto cuando es mutuo”.

Abbas Araqchi

Estados Unidos e Irán reanudaron sus ataques el martes y miércoles con bombardeos mutuos en Oriente Medio que fueron los de mayor magnitud desde que el 17 de junio pasado se firmó un memorando de acuerdo que ratificaba el cese del fuego conseguido en abril.

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Este viernes, Trump escribió al respecto en su plataforma Truth Social: “Irán nos ha pedido que continuemos las 'conversaciones'. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO”.

El portavoz de la diplomacia iraní rechazó esta declaración del mandatario republicano, afirmando que Teherán “no ha hecho ninguna petición”, y revelando que el canciller Araqchi viajaría este sábado a Omán para discutir la situación en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo estratégico en el centro de la polémica Washington.

Teherán remarcó su intención de cobrar tarifas a los barcos que transiten este estratégico corredor.

Estados Unidos volvió a atacar Irán tras la ruptura del alto el fuego anunciada por Trump

Estados Unidos bombardeó Irán durante dos noches seguidas después de culpar a Teherán por los ataques contra tres buques comerciales en Ormuz; como respuesta, Irán apuntó contra Kuwait, Baréin y Catar.

De acuerdo a los medios estadounidenses Axios y Politico, Washington informó a Teherán que le daba hasta este sábado para comprometerse públicamente a no atacar más buques en el estrecho de Ormuz.

Trump además restableció las sanciones económicas contra el petróleo iraní que habían sido suspendidas por el protocolo del 17 de junio, lo que Araqchi definió como una “violación” del alto el fuego.

Estrecho de Ormuz

Trump acusó a Irán de planear su muerte

Este viernes por la noche, el presidente Donald Trump aseguró que Teherán busca asesinarlo, pero, si eso sucede, prometió duras represalias: “1.000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (...) si el Gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!”.

Irán alerta de explosiones cerca del Estrecho de Ormuz

Para luego sumar: “Las órdenes ya han sido dadas, y el ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado, durante un periodo de un año, susceptible de prorrogarse, para diezmar y destruir por completo todas las regiones de Irán”.

HM