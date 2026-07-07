Irán alerta de explosiones cerca del Estrecho de Ormuz

Irán informó de explosiones en sitios alrededor del estrecho de Ormuz durante la noche de este martes, momentos después de que funcionarios estadounidenses anunciaran nuevo ataques en la zona de conflicto.

Estados Unidos anunció que llevó a cabo "una serie de potentes ataques" contra Irán, "en respuesta a los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz". "La agresión iraní fue injustificada, peligrosa y constituyó una violación flagrante del alto el fuego", explicó el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom) en la red social X.

La agencia AFP informó que seis explosiones se escucharon en la isla iraní de Qeshm, siete explosiones fueron escuchadas en la ciudad de Sirik y otras fueron escuchadas en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

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