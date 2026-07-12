Trump dijo que EE.UU. tiene listos 1000 misiles en dirección a Irán, si lo atacan

El presidente Donald Trump dijo que EE.UU. “arrasará por completo” a Irán si el gobierno de ese país intenta o logra asesinarlo.

“Mil misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (...) si el Gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.

Este viernes el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, juró vengar la muerte de su padre, el difunto Ayatollah Alí Jamenei, quien fue asesinado a finales de febrero en los ataques conjuntos de Israel y EE.UU. La amenaza del nuevo lider de la República Islámca llega tras los bombardeos mutuos de esta semana pese a la firma de un acuerdo marco entre Washington y Teherán.

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“Esta venganza es la voluntad de nuestra nación y debe cumplirse, inevitablemente”, sostiene.

La amenaza iraní es uno de los desafíos de seguridad nacional más severos para Washington en la historia reciente. Desde la orden de Trump de abatir al general iraní Qasem Soleimani en 2020, Teherán ha jurado venganza, una retórica que ha mutado en conspiraciones operativas y acusaciones judiciales en suelo norteamericano.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Farhad Shakeri, agente de la Guardia Revolucionaria iraní, y a dos cómplices en Nueva York de planear, por orden de Teherán, la vigilancia y el asesinato de Trump. En paralelo, procesó al paquistaní Asif Merchant, vinculado a Irán, quien intentó reclutar sicarios locales y -según grabaciones del FBI- simuló el atentado y propuso generar disturbios durante un acto público para facilitar la fuga del tirador.

Inteligencia reciente y escalada geopolítica. La tensión alcanzó un punto crítico tras informes de inteligencia provenientes de Israel que alertaban de un nuevo plan de contingencia por parte de Teherán. Esta advertencia coincidió con declaraciones de Trump, quien aseguró encontrarse en “la lista de objetivos prioritarios” de Irán. La animosidad del régimen de Teherán no se ha mantenido en las sombras: el propio Parlamento iraní ha llegado a debatir proyectos de ley que ofrecen recompensas multimillonarias (de hasta 50 millones de euros) a cualquier individuo que elimine al líder estadounidense.

Por esta amenaza, el Servicio Secreto reforzó su despliegue en un riesgo que los analistas consideran persistente.