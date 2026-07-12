América Latina se debate entre el avance de la derecha y la resistencia de la izquierda

América Latina atraviesa una profunda reconfiguración de su equilibrio de poder. El mapa político regional, que hasta hace un par de años mostraba un fuerte predominio de gobiernos de centroizquierda y progresistas –la denominada “segunda marea rosa”–, muestra un marcado giro político sostenido hacia opciones de centroderecha y derecha radical.

Para los analistas está impulsado por el voto castigo frente al estancamiento económico y una crisis de seguridad sin precedentes. Esto lleva al electorado latinoamericano a redefinir las fronteras ideológicas a través de las urnas.

Hoy, la región se encuentra fragmentada en dos grandes bloques tácticos que conviven bajo un manto de alta polarización. Por un lado, la centroderecha y las derechas alternativas consolidan posiciones de poder clave; por el otro, la centroizquierda resiste desde bastiones históricos, obligada a recalibrar sus agendas para no perder total relevancia ante las demandas de la ciudadanía.

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Fragmentación ideológica. El avance de las nuevas derechas ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una tendencia dominante. La combinación de descontento social, inflación persistente y el avance del crimen organizado ha minado la base de apoyo de los oficialismos progresistas.

Por un lado, el Bloque de Derecha y Centroderecha se vio fuertemente robustecido con un nuevo y estratégico eje andino y del Cono Sur. Este sector está firmemente encabezado por Argentina; Chile, que experimentó un profundo giro político con la llegada a la presidencia de José Antonio Kast, enfocado en una agenda estricta de seguridad y reducción de impuestos corporativos; El Salvador, donde Nayib Bukele capitaliza un enorme respaldo basado en su estrategia de control territorial; y Ecuador, liderado por Daniel Noboa en medio de una compleja crisis interna.

Además, este bloque encuentra estabilidad en Paraguay, bajo la administración de Santiago Peña, consolidando una visión regional fuertemente orientada a la desregulación económica y la atracción de inversiones privadas.

Ahora se suma Colombia, donde Gustavo Petro (de centroizquierda) dejará lugar a la ultraderecha de Abelardo de la Espriella, quien ganó el ballotaje y asumirá el mes próximo; también Perú, con el triunfo de Keiko Fujimori, representante de la derecha.

Por otro lado, el Bloque de Centroizquierda resiste y redefine sus liderazgos desde las economías más grandes de la región, logrando recuperar un bastión clave en el Cono Sur. Este frente está comandado por las dos principales potencias de la región: Brasil, con el liderazgo histórico de Luiz Inácio Lula da Silva, y México, bajo la gestión de Claudia Sheinbaum, quien da continuidad al proyecto de la “Cuarta Transformación”. A este eje se suma de manera protagónica Uruguay, país que selló el retorno del Frente Amplio al poder bajo la presidencia de Yamandú Orsi, aportando una visión de progresismo institucional y cohesión social.

Seguridad y economía. La seguridad ciudadana se ha consolidado como el principal vector de cambio político en el continente. El Índice de Riesgo Político de América Latina ubica al crimen organizado como la mayor amenaza regional, obligando a los mandatarios a adoptar posturas de fuerza.

En este ámbito, las fronteras ideológicas suelen desdibujarse en la práctica, aunque las estrategias de fondo difieren de manera sustancial.

El salvadoreño Nayib Bukele sigue operando como el faro conceptual de la derecha regional en materia criminal. Su política de confinamiento masivo y suspensión de garantías constitucionales ha sido replicada, con matices, por Daniel Noboa en Ecuador mediante la declaración de “conflicto armado interno”.

Los gobiernos progresistas han tenido que abandonar los discursos enfocados exclusivamente en las causas estructurales del delito.

En México, Claudia Sheinbaum mantiene la consolidación de la Guardia Nacional bajo mando estrictamente militar, heredando y profundizando la estructura de su predecesor, desmitificando la vieja máxima de que la desmilitarización era una bandera puramente de izquierda. En Brasil, Lula también dio un giro y aplicó nuevas normas para controlar el narcotráfico y el crimen organizado, aunque con una visión muy diferente del bolsonarismo.

El segundo gran eje de la disputa regional radica en el tamaño y la función del sector público. Aquí es donde la brecha ideológica se vuelve más evidente, mostrando dos modelos macroeconómicos contrapuestos.

La derecha busca recortar el gasto púbico real para reducir el déficit estatal, e implementan reformas fiscales orientadas a la desregulación, incentivos tributarios para la inversión extranjera y contención del empleo público.

En la vereda opuesta, el eje de centroizquierda busca preservar el rol del Estado como igualador social, aunque limitados por una severa vulnerabilidad fiscal.

El superciclo electoral que continuará extendiéndose hacia el próximo año determinará si este giro a la derecha se consolida como un nuevo orden regional estable o si la persistente volatilidad del electorado latinoamericano –definido por un fuerte voto de castigo al oficialismo de turno– volverá a barajar y dar de nuevo en una región crónicamente inestable.