EE.UU. e Irán intercambian nuevos e intensifican tensión en Ormuz

Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques durante la noche y la madrugada del lunes, prolongando una escalada militar que ya lleva cerca de una semana y profundizando la incertidumbre sobre la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que las fuerzas estadounidenses lanzaron una nueva ronda de bombardeos para reducir la capacidad de Irán de amenazar el tráfico marítimo en el estrecho. Según la institución, fueron alcanzados decenas de objetivos, incluidos sistemas de defensa aérea, radares costeros y capacidades de misiles y drones iraníes.

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Teherán respondió el lunes con ataques contra aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico y otras zonas de la región, apuntando a bases estadounidenses en Kuwait, Baréin y Jordania, según medios estatales iraníes. La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó además haber interceptado dos embarcaciones que, a su juicio, ponían en riesgo la navegación en Ormuz al transitar por una “ruta ilegal”.

La nueva escalada prolonga una secuencia de ataques y represalias que ha continuado durante aproximadamente una semana. Los bombardeos estadounidenses del fin de semana fueron de los más intensos desde el acuerdo de junio destinado a frenar los combates, mientras que la respuesta iraní amplía el alcance de los objetivos e involucra a un número creciente de países árabes de la región.

Los precios del petróleo avanzaron ante el temor de que el recrudecimiento del conflicto afecte aún más el tránsito por Ormuz. El Brent, referencia mundial, subía un 4,3% y superaba los US$79 por barril a las 5:54 a.m. de Londres.

Centcom señaló que durante el fin de semana sus fuerzas atacaron alrededor de 140 objetivos por orden del presidente Donald Trump.

Según Press TV, Irán lanzó drones contra posiciones del Ejército estadounidense en Kuwait. Previamente, Kuwait informó que un ataque con drones dañó una plataforma de perforación de su empresa petrolera estatal.

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La Guardia Revolucionaria también utilizó misiles y drones para atacar depósitos de misiles y tanques de combustible en la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania, informó la agencia estatal IRNA, que agregó que las represalias continuaban.

IRNA también aseguró que fueron alcanzadas instalaciones de mantenimiento de helicópteros, un hangar para aeronaves de guerra electrónica P-8 y centros de mando y control de drones en una base estadounidense en Baréin.

Emiratos Árabes Unidos informó el domingo que sus defensas aéreas respondieron a una amenaza de misiles detectada fuera de sus fronteras. Catar indicó que tres personas resultaron heridas por la caída de escombros tras interceptar ataques con misiles iraníes.

Los medios estatales iraníes también informaron de ataques contra centros logísticos navales estadounidenses y plataformas de abastecimiento de portaaviones ubicadas en el puerto omaní de Duqm.

En el centro de la nueva escalada está el tránsito por el estrecho de Ormuz, donde Irán fue señalado por atacar múltiples buques comerciales durante la última semana.

Durante el fin de semana, Teherán afirmó que el estrecho permanecería cerrado “hasta nuevo aviso”. Centcom rechazó esa versión y sostuvo que la vía marítima continúa abierta para todas las embarcaciones y que el Ejército estadounidense está preparado para garantizar la libertad de navegación.

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El Centro Conjunto de Información Marítima, organismo internacional de monitoreo, informó el domingo que seguía siendo posible transitar por la ruta sur del estrecho.

Trump también afirmó el domingo, durante una entrevista con NBC, que Ormuz permanecía abierto. “Los bombardeamos con toda nuestra fuerza anoche”, dijo sobre Irán. “Son personas muy, muy malvadas y enfermas”.

Los ataques iraníes llevaron a Reino Unido, Francia y Alemania a emitir una declaración conjunta condenando las ofensivas y pidiendo reanudar el alto al fuego y las conversaciones de paz.

El buque metanero Al Hamra aparentemente cruzó el estrecho de Ormuz durante el fin de semana y ahora se encuentra en el golfo de Omán, según datos de seguimiento de embarcaciones recopilados por Bloomberg. Axios informó, citando a un funcionario estadounidense, que unas 20 embarcaciones comerciales lograron atravesar el estrecho de Ormuz en coordinación con el Ejército de Estados Unidos.

La intensificación de los ataques recíprocos pone en duda el futuro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que buscan resolver asuntos como el programa nuclear de la República Islámica y poner fin a la guerra iniciada por Washington e Israel a finales de febrero.

Trump dijo el viernes que consideraba terminado el alto al fuego acordado de manera provisional el 17 de junio, aunque aseguró que Washington seguirá dialogando con Teherán.

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Medios iraníes informaron el domingo de explosiones en la costa sur del país, incluidos los complejos energéticos y petroquímicos de Bushehr y Asalouyeh, las ciudades portuarias de Bandar Abbas y Bandar-e Dayyer, y la zona de Sirik, cercana al estrecho de Ormuz.

La agencia Mehr informó que una torre de comunicaciones fue alcanzada en la provincia meridional de Kerman, dejando dos personas heridas.

Los recientes ataques de Estados Unidos e Israel causaron “daños extensos” a la infraestructura eléctrica iraní, informó la agencia semioficial Iranian Students’ News Agency, citando al director de la empresa estatal de electricidad Tavanir.

GZ