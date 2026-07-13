La creciente tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a sacudir a los mercados internacionales y amenaza con alterar las proyecciones económicas para los próximos meses. En este contexto, este medio se comunicó con el analista internacional, Alberto Ruskolekier.

Alberto Ruskolekier destacó el impacto inmediato del conflicto: "Hoy el petróleo subió un 4,5% en consecuencia, 4,5% respecto de 24 horas, lo cual es un aumento muy importante".

La evolución del precio del petróleo otra vez arraigada al conflicto en Medio Oriente

Asimismo, explicó que la evolución del precio del crudo depende exclusivamente de la situación geopolítica. En ese sentido, afirmó: "El tema está totalmente dependiente de los acontecimientos geopolíticos que están transcurriendo en el Golfo Pérsico".

Según detalló Ruskolekier, la tensión escaló luego de que "Irán no respetó la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz y atacó petroleros, tres petroleros atacó de diferentes banderas, provocó muertos, daños en los buques", situación que derivó en una respuesta militar de Estados Unidos y nuevos ataques iraníes sobre bases norteamericanas.

El impacto de las declaraciones de Trump

A su vez, remarcó que el escenario cambió drásticamente tras las declaraciones del presidente Donald Trump y recordó que, "ayer dijo que era gente viciosa, que no tiene ninguna intención de cumplir ningún acuerdo y hoy a la mañana el presidente norteamericano dijo que el memorándum de entendimiento está siendo violado y está terminado".

El entrevistado también señaló dos hechos que, a su juicio, agravan aún más la situación. El primero fue el ataque de Arabia Saudita sobre instalaciones en Yemen y el segundo, el anuncio oficial de Irán de que "ellos no van a permitir ninguna inspección de la Organización Internacional de Energía Atómica ni van a permitir que miren las instalaciones nucleares de Irán".

Además, advirtió que Teherán endureció su posición respecto del tránsito marítimo al declarar que "el estrecho de Ormuz es absolutamente de Irán, no va a haber libertad de navegación a no ser que la controle Irán".