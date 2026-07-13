El número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una suba de 22,3% en el bimestre mayo-junio en relación con el mismo período de 2025, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En el el tercer bimestre de 2026 se detectaron un total de 291 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas, marcando un crecimiento de 5,1% con respecto al bimestre anterior, cuando sumaban 277 locales vacíos.

Analizando exclusivamente los locales en alquiler y venta (es decir, los ofrecidos) se observa que en alquiler hubo una suba de 8,6% comparado con el período anterior (marzo-abril) y, con respecto a mayo-junio de 2025, hubo un aumento de 129,5%.

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En cuanto a los que se encuentran en venta, crecieron 76,9% en relación al bimestre anterior y 4,5% en comparación a mayo-junio de 2025.

De acuerdo a la medición de la Cámara —que se realiza desde 2014—, que incluyó a las principales arterias comerciales porteñas, se registraron retrocesos bimestrales en la Av. Santa Fe (700-5300); en Av. Córdoba (4000-5300); en Av. Corrientes (200-6800); y en la peatonal Florida. Por su parte, en la Av. Pueyrredón (0-1200); Av. Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600); y en Av. Cabildo (4800-5500) se evidenciaron avances bimestrales. Por último, no se registró cambio en este bimestre respecto al anterior en la Av. Avellaneda (2800-3800).

La Plata

A partir de los datos analizados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) de un relevamiento efectuado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE) se determinó que en las principales áreas comerciales de La Plata no se registraron cambios en el número de locales inactivos —en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados— durante mayo y junio, con respecto a bimestre anterior.

Durante el quinto y sexto mes de 2026 se detectaron un total de 18 locales sin actividad comercial en las áreas relevadas.

ML