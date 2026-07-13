La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) oficializó los esquemas de haberes generales que percibirá el personal mercantil durante julio de 2026. Las planillas salariales corresponden al denominado Acuerdo Abril 2026, el cual fue suscripto por las autoridades del sindicato el pasado 26 de marzo del corriente año.

El documento difundido lleva la firma del secretario general de la organización, Armando Cavalieri, acompañado por los secretarios Daniel Lovera y Angel Martínez. Las escalas determinan los ingresos específicos para el último mes del acuerdo, momento en el cual las sumas fijas no remunerativas previas quedaron totalmente incorporadas.

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Los sueldos básicos de julio por escalafón

La grilla de remuneraciones básicas para julio de 2026 se dividió de acuerdo a las funciones contempladas dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Los salarios totales determinados para el personal de las principales actividades del sector quedaron fijados de la siguiente manera:

Maestranza:

- Categoría A: $1.233.585

- Categoría B: $1.236.794

- Categoría C: $1.248.038

Administrativo:

- Categoría A: $1.245.631

- Categoría B: $1.250.454

- Categoría C: $1.255.270

- Categoría D: $1.269.729

- Categoría E: $1.281.775

- Categoría F: $1.299.445

Cajeros:

- Categoría A: $1.249.646

- Categoría B: $1.255.270

- Categoría C: $1.262.499

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Auxiliar:

- Categoría A: $1.249.646

- Categoría B: $1.257.677

- Categoría C: $1.284.184

Auxiliar Especializado:

- Categoría A: $1.259.287

- Categoría B: $1.273.743

Vendedor:

- Categoría A: $1.249.646

- Categoría B: $1.273.746

- Categoría C: $1.281.775

- Categoría D: $1.299.445

Adicionales por tareas y menores de edad

La reglamentación de la FAECYS contempló de igual forma las remuneraciones para los menores de edad que cumplen tareas con regímenes laborables específicos de seis y ocho horas diarias. Los haberes de julio para este sector se diferenciaron entre las ramas de maestranza, administración y servicios auxiliares.

Menores con jornada de 6 horas:

- 16 años: $1.112.295

- 17 años: $1.117.117

Menores con jornada de 8 horas (Maestranza y Servicios):

- 16 años Categoría A: $1.218.338

- 16 años Categoría B: $1.219.145

- 16 años Categoría C: $1.219.813

- 17 años Categoría A: $1.220.783

- 17 años Categoría B: $1.221.554

- 17 años Categoría C: $1.222.205

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Menores con jornada de 8 horas (Administrativos):

- 16 años Categoría A: $1.218.336

- 16 años Categoría B: $1.219.145

- 16 años Categoría C: $1.219.953

- 16 años Categoría D: $1.220.783

- 17 años Categoría A: $1.220.783

- 17 años Categoría B: $1.221.547

- 17 años Categoría C: $1.222.356

- 17 años Categoría D: $1.223.160

Menores con jornada de 8 horas (Personal Auxiliar y Especializado):

- Personal Auxiliar 16 años Categoría A: $1.219.145

- Personal Auxiliar 16 años Categoría B: $1.219.953

- Personal Auxiliar 17 años Categoría A: $1.221.547

- Personal Auxiliar 17 años Categoría B: $1.222.358

- Auxiliar Especializado 16 años Categoría A: $1.219.949

- Auxiliar Especializado 16 años Categoría B: $1.220.783

- Auxiliar Especializado 17 años Categoría A: $1.224.023

- Auxiliar Especializado 17 años Categoría B: $1.224.758

De cuánto es el salario de la PSA en julio

Los adicionales de convenio estipularon para julio un valor de $48.784,47 por armado de vidriera. El ítem de cajeros sumó $153.081,58 para categorías A y C, mientras la categoría B recibió $602.529,70. En el sector transporte, el kilómetro para ayudante de chofer se fijó en $102,47 (primeros 100 kilómetros) y $125,93 (más de 100 kilómetros). Para choferes, el valor fue de $125,77 y $146,48 respectivamente.

Las sumas remunerativas de julio deberán complementarse con los cálculos correspondientes por antigüedad, que representan un 1% por año trabajado, junto con el adicional por presentismo del artículo 40 del Convenio Colectivo.

GZ / lr