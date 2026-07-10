viernes 10 de julio de 2026
ECONOMIA
PARITARIAS

La Provincia de Buenos Aires acordó con docentes y estatales un aumento salarial del 7% en dos tramos

El Gobierno bonaerense cerró una nueva paritaria con la mayoría de los gremios. La suba será del 5% en julio y del 2% en agosto, calculada sobre los salarios de junio. El acuerdo también incorpora mejoras laborales y pases a planta permanente.

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo salarial con los gremios docentes y los representantes de los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430. La propuesta contempla un aumento acumulado del 7%, que se aplicará de manera escalonada durante julio y agosto.

Según informó la administración bonaerense, los salarios recibirán una suba del 5% en julio y otra del 2% en agosto, ambas calculadas sobre los haberes correspondientes a junio. El entendimiento fue aceptado por la mayoría de las asociaciones gremiales que participaron de la negociación.

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“Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales”, afirmó el ministro de Economía provincial, Pablo López.

El funcionario destacó el papel de los empleados públicos en la prestación de los servicios esenciales y aseguró que la gestión de Axel Kicillof realiza “un enorme esfuerzo en materia salarial”, al tiempo que busca mejorar las condiciones laborales dentro del Estado provincial.

AXEL KICILLOF, mano a mano con GUSTAVO SYLVESTRE 02072026

Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, sostuvo que el acuerdo tiene “un fuerte valor político” porque no se limitó a la discusión salarial, sino que también incorporó avances vinculados con los derechos y las condiciones de trabajo de docentes y estatales.

“Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos”, señaló Correa.

En el caso del sector docente, el entendimiento incluye una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación frente a hechos de violencia y acoso contra los trabajadores de la educación.

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El objetivo será fortalecer las herramientas de prevención, protección y abordaje de este tipo de situaciones. Los casos considerados graves o complejos serán tratados en una mesa especial de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad.

Además, se pondrá en marcha la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, que contará con materiales gráficos, videos y otras piezas de difusión.

El programa incluirá acciones de concientización, capacitaciones y prácticas preventivas, junto con acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre las escuelas y las familias.

Pase a planta y carrera administrativa para estatales

Para los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, el acuerdo establece el pase a planta permanente del personal que ingresó durante 2024 y 2025.

También se modificarán los procesos de selección para cubrir cargos jerárquicos y se conformarán mesas técnicas destinadas a continuar la discusión sobre los convenios colectivos de trabajo y la carrera administrativa.

La Provincia no precisó cuándo volverán a reunirse las partes, aunque el esquema acordado cubre la evolución salarial de julio y agosto y deja abierta la negociación para los meses siguientes.

lr

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