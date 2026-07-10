La Provincia de Buenos Aires acordó con docentes y estatales un aumento salarial del 7% en dos tramos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo salarial con los gremios docentes y los representantes de los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430. La propuesta contempla un aumento acumulado del 7%, que se aplicará de manera escalonada durante julio y agosto.

Según informó la administración bonaerense, los salarios recibirán una suba del 5% en julio y otra del 2% en agosto, ambas calculadas sobre los haberes correspondientes a junio. El entendimiento fue aceptado por la mayoría de las asociaciones gremiales que participaron de la negociación.

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“Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales”, afirmó el ministro de Economía provincial, Pablo López.

El funcionario destacó el papel de los empleados públicos en la prestación de los servicios esenciales y aseguró que la gestión de Axel Kicillof realiza “un enorme esfuerzo en materia salarial”, al tiempo que busca mejorar las condiciones laborales dentro del Estado provincial.

Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, sostuvo que el acuerdo tiene “un fuerte valor político” porque no se limitó a la discusión salarial, sino que también incorporó avances vinculados con los derechos y las condiciones de trabajo de docentes y estatales.

“Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos”, señaló Correa.

En el caso del sector docente, el entendimiento incluye una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación frente a hechos de violencia y acoso contra los trabajadores de la educación.

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El objetivo será fortalecer las herramientas de prevención, protección y abordaje de este tipo de situaciones. Los casos considerados graves o complejos serán tratados en una mesa especial de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad.

Además, se pondrá en marcha la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, que contará con materiales gráficos, videos y otras piezas de difusión.

El programa incluirá acciones de concientización, capacitaciones y prácticas preventivas, junto con acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre las escuelas y las familias.

Pase a planta y carrera administrativa para estatales

Para los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, el acuerdo establece el pase a planta permanente del personal que ingresó durante 2024 y 2025.

También se modificarán los procesos de selección para cubrir cargos jerárquicos y se conformarán mesas técnicas destinadas a continuar la discusión sobre los convenios colectivos de trabajo y la carrera administrativa.

La Provincia no precisó cuándo volverán a reunirse las partes, aunque el esquema acordado cubre la evolución salarial de julio y agosto y deja abierta la negociación para los meses siguientes.

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