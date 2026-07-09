Axel Kicillof llegó a un acuerdo con los gremios docentes: qué aumento recibirán los maestros

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires finalmente acordó un acuerdo salarial con los gremios docentes: el aumento será del 7% escalonado: 5% en julio y 2% en agosto, sobre los sueldos de junio.

Pablo López, el ministro de Economía bonaerense, afirmó que están “muy satisfechos” por haber conseguido esta suba salarial con los representantes gremiales, asegurando que “valoran” la labor de todos los trabajadores de la Provincia, que “garantizan” la educación, la seguridad, la salud, “y todos los derechos y servicios que el Estado provincial les provee”.

Axel Kicillof

El funcionario agregó que “desde la gestión del gobernador Axel Kicillof hacemos un enorme esfuerzo en materia salarial mientras seguimos mejorando de forma constante las condiciones laborales del Estado provincial”.

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Además, su par de Trabajo, Walter Correa, indicó que este acuerdo “tiene un fuerte valor político” porque “fue una propuesta integral: Incorporó avances fundamentales para las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales”.

Walter Correa, ministro de Trabajo provincia de Buenos Aires

También remarcó que el Gobierno de Buenos Aires “demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos” porque, según su punto de vista, la actual gestión cree que es fundamental “poner a las y los trabajadores en el centro de las políticas públicas”.

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El acuerdo incluye una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a los docentes; y suma el tratamiento de los casos complejos o graves a una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad. También se implementará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”.

En referencia al caso de la Ley 10.430, el acuerdo contempla el pase a planta permanente para el personal que ingresó entre los años 2024 y 2025; la modificación de los procesos selectivos para cargos jerárquicos y el armado de mesas técnicas para discutir temas como la carrera administrativa.

HM / EM