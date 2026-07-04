Paritarias bonaerenses: los gremios docentes rechazaron el aumento del 2,5% para julio que les ofreció Kicillof

Este viernes, durante la negociación salarial bonaerense, el Gobierno de Axel Kicillof ofreció un aumento del 2,5% para julio que se cobraría con los sueldos de agosto, pero los cuatro gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA, FEB, AMET y UDOCBA) rechazaron la oferta.

En este contexto, la reunión paritaria pasó a un cuarto intermedio, sin establecerse una fecha u hora específica para seguir con la negociación, pero el Ejecutivo provincial prometió continuar con el diálogo y estudiar estrategias para poder llegar a un acuerdo con los gremios.

El Paro convocado por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA

Según Infobae, este encuentro fue convocado luego del paro que los gremios organizaron en las escuelas públicas el pasado martes 30 de junio que logró un alto nivel de acatamiento. Es la primera vez, durante la gestión del gobernador Kicillof, que los docentes implementan una protesta solo a nivel provincial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde SUTEBA habían señalado que este paro se implementaba “en un contexto en el que desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública y ante el grave clima de violencia en todo el país”.

Tras la protesta del martes, Liliana Olivera, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), remarcó que “el grado de adhesión demuestra que el paro docente es contundente en toda la provincia”. Además, en declaraciones radiales, explicó que “esta medida de fuerza es una demanda de todos los docentes ante los hechos de violencia y la falta de recomposición salarial”.

Convocaron a un paro docente provincial por salarios y condiciones de trabajo

También aclaró que “empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”. Según la referente sindical, lo que buscan es un aumento salarial “por encima del IPC, ya que la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador”.

Más allá del problema económico, Olivera también había denunciado la situación que se vive en las escuelas: “Hay una proliferación de hechos de violencia que son públicos y que requieren de diversas medidas, como la implementación plena del Acuerdo de Resguardo y Reparación o la aplicación de legislación vigente para que delitos o contravenciones de este tipo sean penalizados”.

Consultados por este tema, las fuentes que hablaron con Infobae reconocieron que el tema de la violencia "está cada día más complejo porque cuando apremia la situación económica, se descarga en situaciones inesperadas”.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

Cuánto gana un docente en la provincia de Buenos Aires

Según fuentes sindicales, el sueldo inicial de un maestro de grado de jornada simple continúa desde el pasado mes de abril es de $850.053 de bolsillo.

El último acuerdo paritario implementó un aumento del 1,5% para febrero, liquidado a cuenta de futuros incrementos; un 5% para marzo; y un 2,5% para abril; y además sumó una bonificación por $28.700 llamada “Compensación FONID/Conectividad” que busca cubrir la pérdida del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que quitó el Gobierno Nacional.

Libertarios denuncian que Kicillof licitó más de $2.200 millones para un canal de contenidos propio: hablan de "despilfarro"

Los gremios afirman que la pérdida del poder adquisitivo hace necesaria una actualización urgente de los sueldos; también piden medidas frente al aumento de la violencia en las aulas; la sobrecarga laboral; y mejoras en sus condiciones de trabajo.