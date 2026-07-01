La UBA incorpora inteligencia artificial en las aulas: cómo funciona el chat que ya utilizan docentes y estudiantes

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires dio un nuevo paso en la incorporación de tecnología educativa al integrar un chat de inteligencia artificial en su plataforma institucional MIECOM. Según explicó Natalia Guidolín, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la iniciativa comenzó hace dos cuatrimestres y evolucionó desde un sistema de preguntas y respuestas hasta convertirse en una herramienta de apoyo para docentes y estudiantes.

"Empezamos a implementar dentro de nuestra plataforma institucional un chat de inteligencia artificial", destacó la secretaria académica, quien recordó que MIECOM funciona desde hace dos décadas y concentra las inscripciones, horarios, cursos y toda la actividad académica de la facultad.

Un entorno seguro con bibliografía validada por cada cátedra

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la inteligencia artificial trabaja únicamente con los contenidos autorizados por cada materia. "Nosotros nos aseguramos, al estar en nuestra plataforma institucional, que sea el material de cátedra", explicó Guidolín.

La funcionaria detalló que cada equipo docente selecciona la bibliografía que utilizará el sistema y que, antes de su implementación, se realiza un período de prueba para verificar que las respuestas sean correctas y las citas estén debidamente referenciadas. "Siempre hay un período de prueba a medida que se van sumando cursos y materias", señaló.

Además de responder consultas, la herramienta permite generar actividades, simulaciones, preguntas de opción múltiple e incluso realizar correcciones automáticas, ofreciendo a los profesores información sobre la evolución académica de cada estudiante.

La inteligencia artificial como apoyo, sin reemplazar al docente

Guidolín remarcó que el uso de la inteligencia artificial no elimina la intervención del profesor en el proceso educativo. "Ahí sigue estando el rol docente", afirmó al explicar que las respuestas generadas por el sistema son debatidas posteriormente en clase.

También destacó que la plataforma brinda acceso permanente a consultas académicas. "Esta herramienta te da la posibilidad de 24-7 tener una respuesta inmediata", expresó, al considerar que esta disponibilidad resulta especialmente valiosa para los estudiantes actuales, acostumbrados a utilizar herramientas digitales.

Por último, sostuvo que el sistema también aporta información útil para mejorar la enseñanza. "Esta herramienta nos sirve para tener una evolución de cada uno de los alumnos", concluyó, al explicar que los datos permiten detectar contenidos que requieren mayor profundización durante las clases.