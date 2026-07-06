Los docentes rechazaron la oferta salarial de Kicillof y la Provincia mejoró la propuesta al 7%

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires atraviesa una semana marcada por las negociaciones paritarias con los gremios estatales. Mientras docentes, trabajadores de la administración pública y profesionales de la salud rechazaron la oferta inicial del 2,5% para julio, la gestión de Axel Kicillof, presentó una nueva propuesta salarial y, en paralelo, anunció una línea de financiamiento por más de $14.179 millones para municipios destinada a la compra de maquinaria, vehículos y equipamiento para obras públicas, salud y seguridad.

Como respuesta al rechazo sindical, el Ejecutivo provincial volvió a convocar al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y mejoró la propuesta. El nuevo ofrecimiento contempla un incremento del 7% respecto de los salarios de junio, distribuido en dos tramos: 5% en julio y 2% en agosto. Ahora, la oferta deberá ser analizada por las bases gremiales.

Docentes, estatales y médicos rechazaron la primera oferta

El conflicto comenzó luego de que los gremios docentes rechazaran el aumento del 2,5% para julio por considerarlo insuficiente frente al avance de la inflación. La negativa se produjo tras el paro provincial realizado la semana pasada, el primero impulsado por SUTEBA durante la gestión de Kicillof.

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La misma postura adoptaron los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública bonaerense y a los profesionales de la salud. Tanto ATE como CICOP reclamaron una recomposición salarial superior y la continuidad de las negociaciones paritarias.

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El escenario salarial también alcanzó a gobiernos locales. En San Pedro, el sindicato de trabajadores municipales anunció un paro de 48 horas ante las dificultades para el pago del aguinaldo. En tanto, en Azul, el Ejecutivo municipal informó que abonará el sueldo anual complementario en dos cuotas, una decisión que fue rechazada por el gremio local.

Kicillof anunció créditos por más de $14.000 millones

En medio de ese contexto, Kicillof encabezó una reunión con intendentes junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, para firmar contratos de leasing por más de $14.179 millones.

Los créditos forman parte de la Línea Municipios 2026 de Provincia Leasing y permitirán financiar la compra de maquinaria, vehículos, equipamiento sanitario y de seguridad, además de bienes destinados a obras públicas y servicios urbanos.

"Las herramientas como Provincia Leasing son aún más relevantes en contextos tan difíciles como el que estamos atravesando", sostuvo Kicillof.

El gobernador explicó que este tipo de financiamiento permite a los municipios incorporar bienes de capital que muchas veces no pueden afrontar únicamente con recursos propios y aseguró que la iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta de los distritos.

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Durante el acto, el mandatario provincial también apuntó contra la política económica del Gobierno nacional y defendió el rol del Banco Provincia.

"Frente a un Gobierno nacional que ve a los bancos públicos como instituciones a erradicar, en la Provincia creemos exactamente lo contrario", afirmó.

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Además, sostuvo que la entidad financiera "permite acompañar a los bonaerenses y amortiguar los efectos de la crisis" y remarcó que continúa expandiendo sus líneas de financiamiento "mientras el sector privado está en proceso de achicamiento".

Qué municipios recibieron los fondos

Los contratos fueron firmados por los municipios de Avellaneda, Colón, Coronel Dorrego, Ezeiza, Lezama, Navarro, Pilar, Pellegrini, Quilmes, Rivadavia, Tres Arroyos, Veinticinco de Mayo y Zárate.

Asimismo, a través de Provincia Microcréditos, el Gobierno bonaerense suscribió convenios con Avellaneda, Bragado y Salliqueló para otorgar financiamiento con tasas subsidiadas a emprendedores independientes.

Por su parte, Juan Cuattromo aseguró que el Banco Provincia continuará trabajando con todos los municipios "sin importar el color político" de cada gestión y sostuvo que la prioridad de la entidad es acompañar a los sectores productivos y a los trabajadores mediante herramientas de financiamiento.

LB