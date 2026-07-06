Martha Reale aseguró que, si hoy hubiera balotaje, Javier Milei se impondría sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Sin embargo, advirtió que un candidato peronista "nuevo" podría revertir ese escenario. Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que el oficialismo se beneficia "mucho más de las debilidades de la oposición que de méritos propios".

Martha Reale es la directora de Reale Dalla Torre Consultores, una de las firmas más destacadas en investigación de opinión pública, análisis político y consultoría estratégica en el país. Cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional en investigación de mercado, análisis de tendencias electorales y diseño de estrategias de comunicación.

Ayer publicó Perfil.com una encuesta de un trabajo suyo de opinión pública que decía algo así como que La Libertad Avanza resiste y tiene todavía más posibilidades de ser reelecta que de lo contrario. Me gustaría compartir con nuestra audiencia una síntesis, un poco de su experiencia y de su trabajo.

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Nosotros venimos haciendo relevamientos a nivel nacional de manera sistematizada y lo que observamos, en primer lugar, fue que en marzo hubo un quiebre respecto de la aprobación de la gestión del presidente Javier Milei. Tuvo una caída significativa que nosotros veníamos viendo después de las elecciones de medio término, pero a partir del mes de marzo comenzamos a ver algunas fluctuaciones respecto de sus niveles de respaldo de la ciudadanía al presidente Javier Milei.

Lo que nos arroja este junio es que, efectivamente, como acabás de mencionar, La Libertad Avanza resiste este cambio de clima y advertimos que en junio tiene una leve recuperación en los niveles de aprobación del presidente. También hay una tímida mejora en cuanto a la función prospectiva y también en cuanto a la recuperación en la intención de voto. Nosotros, en este mes, inauguramos lo que le llamamos el índice de reelegibilidad del presidente Javier Milei, y lo que nos está dibujando es que, si las elecciones se hacen hoy, hay dos datos que marcan esto. El primero es que sería complicado ganar una elección en primera vuelta, acorde a lo que nos arroja la percepción con la que estamos trabajando. Pero si lo vamos a confrontar con Axel Kicillof en un escenario de balotaje, hoy se impone por cuatro puntos.

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La escucho con un poco de corte. ¿Usted lo que está diciendo es que perdería en primera vuelta, pero ganaría en la segunda?

No es que perdería en primera vuelta, sino que no conseguiría el triunfo en primera vuelta. Pero que, si el adversario fuese Axel Kicillof, se impondría por cuatro puntos. Entonces, ese índice hoy nos arroja un 72% de probabilidad de que el presidente Javier Milei reelija.

¿Y frente a otros candidatos, los estipularon?

Frente a otros candidatos, sí. Y la verdad es que, si hubiese un candidato del peronismo nuevo, ahí el presidente Javier Milei estaría más complicado para reelegir. Y este dato no lo incluimos en este informe, pero sí lo tenemos de hace unos días atrás. En ese caso podría perder por cuatro puntos, se invertiría la relación. En realidad, básicamente lo que sucede es que Axel Kicillof hoy tiene el techo del kirchnerismo. Tiene un piso alto, que, como se sabe, el kirchnerismo cuenta con un piso alto, pero también con un techo bajo. Y esa es, digamos, la principal ventaja con la que hoy cuenta el presidente Javier Milei.

El presidente hoy gobierna con una mayoría de desaprobación. Un 54% desaprueba su gestión. Hay una mejora porque su desaprobación disminuyó dos puntos, de 56% el mes pasado a 54% este mes. A la vez, la oposición está sumamente debilitada. El peronismo en intención de voto de primera vuelta, si sumamos a Axel Kicillof, a Sergio Massa, a Grabois y a Uñac, los dirigentes que evaluamos en este relevamiento, no suman el 29% que obtuvo el presidente Javier Milei.

Esto, por supuesto, es una proyección de indecisos. No es una manifestación espontánea. Pero la realidad es que lo que nos indica, sobre todo en el escenario de balotaje, es que el presidente podría conseguir un 37% contra un 33% de Kicillof. Pero hay alrededor de un 10% que no se inclina por ninguno de los dos. Una proporción de casi un 14% dice que no votaría a ninguno, y el resto está absolutamente indefinido entre esas dos partes.

La verdad es que hay grandes desafíos también del peronismo en términos de su opción, de quién lo va a conducir. Está claro, por lo tanto, en este momento, que si la situación económica se mantiene con una inflación baja, con algunas buenas noticias en el país en términos económicos, como el descenso del riesgo país y demás; el peronismo está más obligado aún a presentar una oferta electoral mucho más atractiva que lo que representa hoy Kicillof.

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Falta un año y medio para las elecciones. Su empresa tiene 25 años ajustando la opinión pública. ¿Hicieron esto mismo a un año y medio de las elecciones anteriores? ¿Algún caso que podamos comparar con hoy?

Nosotros tenemos la dicha de haber sido de las primeras consultoras en haber advertido sobre el fenómeno libertario, sobre que Milei estaba en condiciones de disputar la Presidencia varios meses antes. No sé si un año y medio antes, esa es la realidad, pero nosotros ya a principios de 2023 teníamos en nuestras encuestas ese escenario de tercios, donde además nos arrojaba que, en un potencial balotaje entre Milei o alguno de los otros candidatos, ya sea de Juntos por el Cambio o del peronismo, Milei se podía imponer.

Lo cierto es que nos falta un tiempo, como vos acabás de mencionar, y estas proyecciones nosotros las hacemos con los datos que tenemos, con cómo somos hoy, con lo que es el sistema social. De hecho, si nos armamos un tablero de una forma o de otra sobre el fenómeno libertario, al cual consideramos algunas variables, lo pone más competitivo o menos competitivo, tanto al oficialismo como a la oposición.

Este tablero que nosotros estamos generando ahora, en este momento, con los datos que nos van arrojando los estudios nacionales, nos indica que hoy el presidente, o el oficialismo, está cerca de lograr la reelección. Básicamente, mucho más sustentado en las debilidades de la oposición que en méritos propios. Insisto, falta un tiempo y la verdad es que en los últimos meses las noticias, en términos económicos para el Gobierno fueron más positivas de lo que venía exhibiendo en los últimos meses, por lo menos desde febrero de este año.

Nosotros sentimos, justamente con la experiencia que tenemos, que la sociedad, o los electores, no eligen, sino que optan por la oferta electoral que les propone la política. Con lo cual hay dos aspectos que, obviamente, se van a tener en cuenta en la motivación del voto: el derrotero del programa político de Milei y cómo impacta en el metro cuadrado de la ciudadanía; y también si hay, en la vereda de enfrente, una oferta más atractiva que el kirchnerismo.

¿Es la primera vez que hacen encuestas sobre la reelección del presidente?

No. Nosotras venimos haciendo sistemáticamente encuestas sobre la reelección del presidente. En algún momento le ha ido mejor. Y en algún otro momento le ha ido peor. De hecho, el mes pasado, en el escenario de balotaje contra Kicillof, la diferencia era de un punto y medio. Ahora volvió a estirarse a cuatro puntos. Con lo cual estamos ante un escenario muy dinámico. Nada puede confirmarse. Pero el dato actual, que es con el que nos estamos manejando para esta proyección, es el que les acabo de mencionar. El mes que viene podría modificarse si cambian las condiciones. Lo hacemos mensualmente.

RM/MSS