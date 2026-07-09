La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) oficializó el esquema correspondiente al mes de julio para todos los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 797/22. El entendimiento alcanzado con la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) fijó los nuevos valores por hora para el personal de producción y mantenimiento, así como los sueldos mensuales de las ramas administrativas. El acuerdo dispuso además la continuidad de una suma fija no remunerativa de $85.000 para todas las categorías.

De cuánto es el sueldo de estaciones de servicio en julio

Las escalas para el personal de producción y mantenimiento en julio

Los operarios de los sectores de producción perciben ingresos calculados por hora trabajada. De acuerdo con el Anexo I del acta firmada por los representantes gremiales y empresarios, los montos básicos vigentes para el séptimo mes del año quedaron determinados según el nivel de especialización técnica de cada empleado.

A los valores horarios de las distintas posiciones operativas se les adiciona el pago uniforme no remunerativo establecido en la paritaria sectorial. La escala de remuneraciones básicas por hora para las categorías de producción y mantenimiento se compone del siguiente modo:

- OPERARIO: valor hora de $6.145,61 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- AUXILIAR: valor hora de $6.626,69 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- OPERADOR: valor hora de $7.131,11 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- OPERADOR CALIFICADO: valor hora de $7.450,11 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

De cuánto es el salario de los carpinteros en julio

- OPERADOR ESPECIALIZADO: valor hora de $7.761,69 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- OFICIAL ESPECIALIZADO: valor hora de $8.614,39 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO: valor hora de $8.022,88 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- OFICIAL DE MANTENIMIENTO: valor hora de $8.616,34 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

Sueldos mensuales para las categorías administrativas y de servicios

La paritaria de la industria plástica regula bajo una modalidad de liquidación mensual los ingresos fijados para el personal administrativo, los encargados de la supervisión de tareas y los conductores de transportes pesados o internos. Este segmento percibe sus haberes con la misma suma extra de $85.000 de carácter no remunerativo.

Los montos globales establecidos para los sueldos mensuales básicos de julio rigen para la totalidad de las plantas industriales radicadas en el territorio nacional. Los salarios de referencia estipulados para este grupo de puestos de trabajo se desglosan a continuación:

- NIVEL 1: valor mensual de $1.229.441 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- NIVEL 2: valor mensual de $1.248.254 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- NIVEL 3: valor mensual de $1.318.253 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- NIVEL 4: valor mensual de $1.371.469 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

De cuánto es el sueldo de la construcción en julio

- NIVEL 5: valor mensual de $1.508.177 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- CAPATAZ: valor mensual de $1.539.675 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- CHOFER: valor mensual de $1.382.061 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- AYUDANTE DE CHOFER: valor mensual de $1.244.546 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

- CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR: valor mensual de $1.543.313 y una suma fija no remunerativa de $85.000.

El esquema vigente determina que las sumas no remunerativas vigentes hasta este período mensual dejarán de aplicarse a partir del mes de agosto, momento en el cual dichos importes fijos se consolidarán de manera definitiva dentro de los salarios básicos de cada una de las posiciones contempladas en el convenio industrial.

GZ