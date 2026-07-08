La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) oficializó las grillas salariales vigentes para el personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) correspondientes al mes de julio de 2026. Las remuneraciones responden al acuerdo paritario sectorial concretado mediante el Acta Paritaria del 18/06/2026 y ratificado a través del Decreto N° 552/2026 del Poder Ejecutivo Nacional. La normativa modificó los valores del sueldo básico y el suplemento por grado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional regulado por el Decreto N° 214/2006.

De cuánto es el sueldo de estaciones de servicio en julio

El esquema de haberes aprobado por el gremio y el Estado nacional divide al personal civil en tres grandes cuadros operativos y administrativos denominados A, B y C. A su vez, cada una de estas estructuras se subdivide de manera correlativa en un sistema de grados numerados del 0 al 10, los cuales determinan el piso mínimo de ingresos de los agentes según su nivel de categorización interna dentro de la fuerza de seguridad aeroportuaria.

Las planillas vigentes para este mes también contemplan la asignación de suplementos adicionales fijos para aquellos trabajadores que desempeñan tareas de alta responsabilidad en la estructura de mando. Asimismo, se adecuaron los valores diarios en concepto de viáticos operativos, diferenciando los montos a liquidar de acuerdo con las distintas regiones geográficas del país donde los dependientes deban cumplir con sus funciones institucionales.

Las escalas del sueldo básico y suplemento por grado para julio

Los montos fijados para cada cuadro y nivel técnico del personal civil a partir del 1 de julio de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

- Cuadro A Grado 0: $1.459.534,91.

- Cuadro A Grado 1: $701.571,77.

- Cuadro A Grado 2: $791.058,48.

- Cuadro A Grado 3: $887.703,82.

- Cuadro A Grado 4: $1.018.173,67.

- Cuadro A Grado 5: $1.161.693,60.

De cuánto es el sueldo de la construcción en julio

- Cuadro A Grado 6: $1.319.563,78.

- Cuadro A Grado 7: $1.493.216,58.

- Cuadro A Grado 8: $1.722.442,65.

- Cuadro A Grado 9: $1.979.178,55.

- Cuadro A Grado 10: $2.266.722,96.

- Cuadro B Grado 0: $1.038.905,91.

- Cuadro B Grado 1: $508.514,78.

- Cuadro B Grado 2: $580.995,00.

- Cuadro B Grado 3: $659.993,77.

- Cuadro B Grado 4: $765.245,60.

- Cuadro B Grado 5: $882.076,44.

- Cuadro B Grado 6: $1.011.758,53.

- Cuadro B Grado 7: $1.155.701,68.

- Cuadro B Grado 8: $1.344.533,39.

- Cuadro B Grado 9: $1.557.907,59.

- Cuadro B Grado 10: $1.799.023,55.

Caen la inversión y el salario al mismo tiempo que aumenta la informalidad

- Cuadro C Grado 0: $572.057,36.

- Cuadro C Grado 1: $290.112,22.

- Cuadro C Grado 2: $340.000,23.

- Cuadro C Grado 3: $395.384,61.

- Cuadro C Grado 4: $456.854,01.

- Cuadro C Grado 5: $537.489,53.

- Cuadro C Grado 6: $628.615,54.

- Cuadro C Grado 7: $747.427,25.

- Cuadro C Grado 8: $884.058,91.

- Cuadro C Grado 9: $1.041.181,97.

- Cuadro C Grado 10: $1.221.873,72.

Suplementos por tarea jerárquica y el nuevo esquema de viáticos

Las funciones que implican conducción administrativa u operativa perciben un plus mensual por tarea jerárquica. Quienes se encuentran a cargo de una Dirección General cobran un suplemento fijo de $2.132.305,10 durante el transcurso de julio. Para las Direcciones de la fuerza el monto se estableció en $1.690.245,90, en tanto que para las Subdirecciones la compensación por la jefatura quedó pautada en $1.352.191,25.

Atención empresas: Los datos infaltables en el nuevo recibo de sueldo

Por otra parte, los viáticos diarios sufrieron modificaciones técnicas según la provincia de destino laboral. En las regiones del Noroeste Argentino (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja) y Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis) el valor por jornada se fijó en $50.398,35. En el Noreste Argentino (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco) junto con la Región Metropolitana de Buenos Aires el monto diario es de $35.239,58. La región Centro (Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa) tiene asignados $42.064,01 y la región Sur (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) registra una liquidación de $61.733,10.

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