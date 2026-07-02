El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) dispuso una actualización de los montos de la Prestación por Desempleo que comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2026 para trabajadores y trabajadoras rurales de todo el país. Con este aumento, el beneficio previsional alcanzará un monto máximo de $395.000, mientras que el piso mínimo quedó establecido en $197.500 para los beneficiarios del sector.

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La medida la aprobó el Cuerpo Directivo del organismo durante su reunión del pasado 24 de junio. En dicho encuentro, los miembros de la conducción resolvieron incrementar en un 3,28% el beneficio correspondiente al Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED). La resolución busca ajustar los valores vigentes para la asistencia económica obligatoria que administra la entidad.

El presidente del RENATRE, Abel Guerrieri, explicó los motivos que posibilitaron la aplicación de este incremento en las partidas correspondientes. “El orden financiero del Registro nos permitió avanzar con una nueva actualización de la prestación por desempleo. De esta manera, seguimos fortaleciendo una herramienta fundamental de acompañamiento para los trabajadores rurales y sus familias en momentos de cese de empleo”, señaló el directivo de la institución.

Los nuevos montos y los adicionales por zona desfavorable

Por su parte, el director del organismo, José Voytenco, destacó el impacto social de la medida adoptada para el sector agropecuario. “Desde el RENATRE impulsamos acciones para sostener y mejorar la protección social de los trabajadores y trabajadoras rurales. Esta actualización contribuye a reforzar los ingresos de quienes se encuentran atravesando un momento crítico de su situación laboral”, afirmó respecto a la situación de los beneficiarios del sistema.

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Quienes residan en zonas calificadas como desfavorables perciben adicionales específicos sobre el monto general de la prestación. En las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el incremento adicional es del 20%. En tanto, para los trabajadores desocupados que habiten en las provincias de Neuquén y Río Negro, el plus por zona alcanza el 10%.

Además del beneficio económico mensual que se deposita en las cuentas, la Prestación por Desempleo contempla cobertura médico-asistencial para el beneficiario y su grupo familiar directo. El esquema de asistencia del SIPRED también incluye el pago de las asignaciones familiares correspondientes y la provisión de un seguro de sepelio durante el período de cobertura del subsidio.

El lanzamiento del Programa de Empleo Rural

En este contexto de actualización, el organismo lanzó recientemente el Programa de Empleo Rural (PER). Se trata de un servicio gratuito que está dirigido a empresas rurales registradas en el organismo que requieran cubrir puestos de trabajo y fortalecer las capacidades de sus equipos de tareas. La iniciativa busca dinamizar la reinserción en el mercado laboral formal de los operarios que perdieron su ocupación.

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En una primera etapa de implementación del PER, participan de las búsquedas laborales activas las personas trabajadoras rurales beneficiarias del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED). La actualización de los montos forma parte de las acciones que impulsa el RENATRE para fortalecer la cobertura social destinada a los trabajadores y trabajadoras rurales de todo el territorio nacional.

GZ