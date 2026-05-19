La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) indicó que entre marzo y abril del 2026, el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró una suba de 30,7% en relación al mismo período de 2025.

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En el segundo bimestre de 2026 se detectó un total de 277 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas. Con respecto a la medición anterior, correspondiente a enero-febrero de este mismo año, se encontró una baja del 2,5%, ya que entonces los recintos vacíos habían sido 284.

Crédito: Cámara Argentina de Comercio y Servicios

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En el análisis de alquileres hubo una suba de 102,2% comparado con el segundo bimestre del 2025, y con respecto a enero-febrero de 2026, hubo un aumento de 5,7%.

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En lo que refiere a locales en venta hubo un descenso de 40,9% en comparación con el mismo bimestre del año pasado y una baja del 27,8% en relación al cierre de los dos meses anteriores.

Crédito: Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Este estudio se realiza de manera periódica desde el 2014 y en esta ocasión la medición de la Cámara incluyó que incluyó a las principales arterias comerciales porteñas, se registraron avances bimestrales en todas las zonas menos en la Av. Pueyrredón (0-1200) que se mantuvo igual que el bimestre anterior.

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Los datos analizados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), surgen de un relevamiento efectuado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE).

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En este estudio se determinó que, durante marzo-abril de 2026, en comparación con el mismo relevamiento de 2025, se registró un crecimiento de 100% en el número de locales inactivos —en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados— en las principales áreas comerciales de La Plata.

Crédito: Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Por otra parte, en la comparación con el bimestre previo, enero-febrero de este año, hubo un aumento de 28,6%.

Por último, en el informe destacaron que durante el primer cuatrimestre del 2026 se detectaron un total de 18 locales sin actividad comercial en las áreas relevadas.

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