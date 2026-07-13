El Gobierno acelera la reforma del Banco Central y busca apoyo para eliminar las PASO

El Gobierno nacional avanza en la definición de su agenda legislativa para el segundo semestre con el objetivo de impulsar una serie de reformas consideradas estratégicas. Entre las principales prioridades aparecen la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma electoral, aunque el oficialismo todavía enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios en el Congreso.

En diálogo con Canal E, la periodista especializada en temas legislativos Mariana Mei explicó que la reunión entre el presidente Javier Milei y legisladores aliados estuvo orientada a ordenar la estrategia parlamentaria de cara a los próximos meses y avanzar en las iniciativas que el Ejecutivo considera prioritarias.

La reforma del Banco Central, el principal objetivo del oficialismo

Según detalló Mei, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central encabeza la agenda del Gobierno. "La prioridad es justamente la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central", sostuvo.

La periodista explicó que el objetivo oficial es fortalecer la preservación del valor de la moneda, aunque el proyecto también incorpora aspectos que generan debate político, entre ellos la posibilidad de establecer mecanismos de restricción del gasto público cuando se agoten las partidas presupuestarias.

La eliminación de las PASO todavía no reúne los votos

Otro de los proyectos centrales para el oficialismo es la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO. Sin embargo, Mei advirtió que la iniciativa aún no cuenta con el respaldo parlamentario suficiente.

"La reforma electoral es lo que le quita el sueño al oficialismo y por ahora no contaría con los votos", señaló, al explicar que incluso algunos bloques aliados todavía no definieron cuál será su posición.

Las negociaciones con gobernadores y aliados

Frente a ese escenario, el Ejecutivo mantiene abiertas distintas instancias de negociación con gobernadores y legisladores provinciales. De acuerdo con Mei, una de las herramientas que utiliza el Gobierno es la transferencia de recursos a las provincias, además de discutir cambios en el sistema electoral.

"Las partidas que necesitan las provincias y el uso de colectoras son algunos de los mecanismos con los que pretenden convencer a quienes todavía no definieron su voto", indicó.

La periodista explicó que la eventual reintroducción de las colectoras electorales permitiría a algunos gobernadores fortalecer sus estrategias políticas de cara a futuras elecciones.

La ley de tierras será el último gran debate antes del receso

Antes del inicio del receso invernal, el Senado tiene previsto debatir un proyecto vinculado a la propiedad privada y a la denominada ley de tierras, uno de los temas que concentrará la atención parlamentaria en los próximos días.

Según explicó Mei, el debate gira en torno a la posibilidad de ampliar el acceso de inversores extranjeros a tierras argentinas, un punto que genera posiciones encontradas entre distintos sectores políticos.

Con el receso legislativo próximo a comenzar, el oficialismo buscará continuar las negociaciones para llegar con mayores consensos al segundo semestre y acelerar el tratamiento de las reformas que considera prioritarias para su programa de gobierno.