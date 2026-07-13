Elecciones 2027: el peronismo y La Libertad Avanza están cabeza a cabeza y uno de cada cuatro aún no define su voto

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 sigue completamente abierta. Una nueva encuesta de la Universidad de San Andrés reveló que, si los comicios fueran hoy, el 25% votaría al peronismo y el 24% a La Libertad Avanza, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error. A eso se suma otro dato que condiciona cualquier proyección: el 27% de los consultados todavía no sabe a quién votaría o prefirió no responder.

El relevamiento, realizado entre el 3 y el 8 de julio sobre 1000 casos en todo el país, muestra un escenario competitivo y con un alto nivel de incertidumbre, en el que ningún espacio político logra despegarse claramente del resto.

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Patricia Bullrich lidera la imagen positiva de los dirigentes

Mientras el escenario electoral aparece dividido entre oficialismo y oposición, la encuesta también midió la imagen de las principales figuras políticas. Allí, Patricia Bullrich encabeza el ranking con un 36% de imagen positiva, seguida por Axel Kicillof (34%), Javier Milei (33%) y Myriam Bregman (33%). Sin embargo, el informe advierte que todos los dirigentes mantienen un diferencial de imagen negativo, ya que las opiniones desfavorables superan a las favorables en todos los casos.

En comparación con la medición anterior, Kicillof y Bregman fueron los dirigentes que más crecieron dentro del espacio opositor, ambos con una suba de tres puntos en su imagen positiva.

Qué pasa entre quienes apoyan y quienes rechazan al Gobierno

El estudio también analizó cómo se distribuye la intención de voto según la evaluación de la gestión de Javier Milei. Entre quienes aprueban al Gobierno, el 65% volvería a elegir a La Libertad Avanza en una elección presidencial.

En cambio, entre quienes desaprueban la gestión, el panorama aparece mucho más fragmentado. El 39% optaría por el peronismo, mientras que el resto de las preferencias se reparte entre otras fuerzas políticas.

Este escenario se da en un contexto en el que la aprobación del presidente Javier Milei alcanza el 34%, frente a una desaprobación del 62%, un punto más que en la medición anterior.

Los temas que podrían marcar la campaña hacia 2027

Además del clima político, la encuesta relevó cuáles son hoy las principales preocupaciones de los argentinos. La falta de trabajo (38%) y la corrupción (38%) encabezan el ranking, seguidas por los bajos salarios (35%) y la pobreza (27%).

En contraste, la inflación cayó al 17% como principal preocupación, quedando por detrás de otros problemas económicos y sociales.

En ese contexto, el 56% de los encuestados considera que la situación del país empeoró respecto de hace un año, mientras que solo el 27% cree que mejorará durante los próximos doce meses, un escenario que ayuda a explicar por qué, a más de un año de las elecciones presidenciales, la competencia entre los principales espacios políticos permanece completamente abierta.

LB/ML